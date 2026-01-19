João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis - AFP

João Fonseca é o destaque do Brasil no tênisAFP

Publicado 19/01/2026 22:00

Rio - João Fonseca perdeu mais duas posições na atualização do ranking da ATP, nesta segunda-feira (19). Antes de estrear no Aberto da Austrália diante do americano Eliot Spizzirri, às 23h (de Brasília), o tenista brasileiro caiu para a 32ª colocação da lista.

O Aberto da Austrália é o primeiro campeonato de João Fonseca na temporada. O brasileiro é o cabeça de chave 28 do primeiro Grand Slam do calendário, mas perdeu posições após não disputar os ATP de Brisbane e Adelaide. Ele chegou para a competição como o 30º colocado e, agora, caiu para 32º.

O tenista brasileiro, de 19 anos, perdeu posições para o tcheco Thomas Machac e para o monegasco Valentín Vacherot. O tcheco foi o campeão do ATP 250 de Adelaide e saltou 11 posições, indo para a 24ª colocação, enquanto o monegasco subiu para o 31º lugar após chegar nas quartas de final da mesma competição.

Após disputar o Aberto da Austrália, João Fonseca iniciará a preparação para os primeiros compromissos na América do Sul em 2026. Em fevereiro, ele defende o título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, e depois disputará o Rio Open, entre os dias 14 e 22 de fevereiro.