Mateusão marcou sete gols na temporadaDivulgação / Shabab Al Ahli
Mateusão, ex-Flamengo, marca em goleada nos Emirados Árabes
Jogador é peça importante para o ataque da equipe, que completa cinco vitórias consecutivas
Reinaldo se aproxima de recorde pelo Maricá e projeta temporada 2026
Treinador completará 72 jogos no comando na próxima quarta-feira (21), contra o Bangu, pelo Carioca
Jornal espanhol elogia desempenho de Endrick nos primeiros jogos pelo Lyon
Jovem atacante brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid até junho
Gramado do Maracanã passa por manutenção para o 'Clássico dos Milhões'
Procedimento começou logo depois do Jogo das Estrelas, em dezembro
Vasco aceita proposta de clube polonês e encaminha saída de Maxime Domínguez
Meia suíço entrou em campo no empate com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Matheus Martins recebe sondagem de clube holandês, e Botafogo aguarda proposta
Alvinegro está disposto a negociar o atacante
