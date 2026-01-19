Mateusão marcou sete gols na temporada - Divulgação / Shabab Al Ahli

Publicado 19/01/2026 21:00

Rio - O atacante Mateusão, ex-Flamengo, continua a balançar as redes pelo Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes. Com três gols nas últimas cinco rodadas e sete na temporada, o camisa 19 abriu o placar do duelo desta segunda-feira (19), contra o Dibba Al Fujairah, vice-lanterna do campeonato emiradense, que sofreu uma goleada de 7 a 0.

Com o resultado, o Shabab Al Ahli alcançou a quinta vitória consecutiva e assumiu a liderança da Liga. O atacante, de 21 anos, vive sua terceira temporada nos Emirados Árabes, já coleciona 26 gols pelo clube. Mateusão celebrou o momento, comemorou o seu sétimo gol na temporada e destacou a importância da vitória para o Shabab Al Ahli.

"Fico muito feliz por ter ajudado a minha equipe com o gol que abriu o placar dessa vitória tão importante. No final de semana, o Al Ain empatou o jogo deles, então a gente sabia que, com a vitória na partida de hoje, íamos assumir a liderança. Entramos em campo pensando apenas nesses três pontos e só paramos de lutar quando o juiz apitou pela última vez", disse.

A partida entre o melhor ataque e a pior defesa do campeonato não fugiu do que era esperado. Mateusão iniciou o contador aos 15 minutos, quando colocou de calcanhar para dentro do gol adversário. A dupla de ataque do brasileiro, Mohamed Al-Mansouri, marcou o seu logo depois. Para fechar a primeira etapa, Kauan Santos fez o terceiro.

Complicando ainda mais a situação do vice-lanterna, os brasileiros Saymon e Iago Santos foram expulsos. Com nove jogadores em campo, o Dibba mostrou ainda mais sinais de fragilidade na defesa, não conseguiu conter a pressão do Shabab Al Ahli e sofreu mais quatro gols: 7 a 0. O Shabab Al Ahli volta à campo para defender sua posição na próxima quarta-feira (21), quando enfrenta, fora de casa, o Ajman.