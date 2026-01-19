Álvaro Arbeloa decidiu manter Vini Jr como capitão do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 19/01/2026 17:30

Rio - O treino do Real Madrid nesta segunda-feira (19) revelou um bastidor importante em meio ao momento turbulento vivido pelo clube na temporada. Durante a atividade, Vini Jr foi flagrado em conversa com o técnico Álvaro Arbeloa sobre atrasos de jogadores, diálogo que terminou com a confirmação do brasileiro como capitão e a adoção de punições internas.

Nas imagens divulgadas pela imprensa espanhola, Vini Jr sugere uma medida direta, como uma multa. O técnico Álvaro Arbeloa aprovou a decisão e deixou claro que o camisa 7 seguirá com protagonismo no elenco, apesar das críticas recentes. O brasileiro, aliás, foi alvo de vaias na vitória sobre o Levante por 2 a 0, no último sábado (17), no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Desde o aquecimento até os primeiros toques na bola, o brasileiro foi alvo de manifestações negativas das arquibancadas, situação que também atingiu Jude Bellingham. Diante do cenário, Mbappé saiu publicamente em defesa do companheiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vésperas do duelo contra o Mônaco pela Ligados Campeões, o atacante francês afirmou que o clube precisa proteger melhor o brasileiro.

"Vini, como todos nós, é um ser humano. É um jogador extraordinário e um cara incrível. Ele não está sozinho no (Real) Madrid. Todos estamos com ele. Não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. Se a torcida quiser vaiar, que vaie todo o time. Não dá para escolher alguns e dizer que eles são os culpados", declarou o atacante francês.

As imagens da transmissão mostraram Vinicius abatido no túnel de acesso ao gramado antes do início da partida contra o Levante, sendo consolado por Mbappé. As vaias já haviam começado ainda na apresentação dos jogadores no telão do Bernabéu, aumentando a pressão sobre o elenco.

O ambiente tenso é reflexo de uma semana conturbada no clube. O Real Madrid perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete e vive seu primeiro momento de instabilidade sob o comando de Arbeloa, que assumiu após a saída de Xabi Alonso.

Mesmo assim, o Real Madrid segue na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 48 pontos, apenas um atrás do Barcelona. O próximo compromisso será nesta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), diante do Mônaco pela Liga dos Campeões, antes de enfrentar o Villarreal fora de casa, no sábado (24), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.