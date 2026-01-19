Reinaldo está perto de se tornar o técnico com mais jogos pelo Maricá - Bruno Maia / Maricá

Publicado 19/01/2026 20:30 | Atualizado 19/01/2026 20:35

Rio - Reinaldo está perto de alcançar mais uma marca especial pelo Maricá. O treinador, de 46 anos, completará 72 jogos no comando do Tsunami na próxima quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), contra o Bangu, no João Saldanha, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e se tornará o técnico com mais jogos na história do clube.

Na vitória sobre a Portuguesa-RJ por 1 a 0, neste último domingo (18), no Luso Brasileiro, pela segunda rodada da Taça Guanabara, Reinaldo igualou a marca do técnico Marcus Alexandre, que dirigiu a equipe por 71 partidas entre 2019 e 2022. Desde então, Reinaldo assumiu o comando, conquistou os títulos da Série A2 e Copa Rio em 2024, e levou o Maricá para a elite do Carioca.

"É um motivo de muito orgulho e gratidão. Quando a gente fala em longevidade no futebol, principalmente aqui no Brasil, é atingir uma marca dessas é muito difícil. Trabalhos longos como o meu aqui, do Carlos Vítor no Nova Iguaçu e do Abel Ferreira no Palmeiras são feitos raros. Chegar a esse número de jogos em um clube como o Maricá mostra que existe confiança no trabalho, um projeto sólido e pessoas que acreditam no dia a dia (...) Esse recorde não é só meu, é de todos que fazem parte dessa história", disse Reinaldo em entrevista ao site oficial do Maricá.

No ano passado, o Maricá estreou na primeira divisão do Carioca e também na Série D do Brasileirão. Em 2026, o Tsunami tem mais um calendário cheio com as disputas do Estadual, Copa Rio e Série D. Reinaldo mostrou confiança no trabalho realizado pelo clube e acredita que o aprendizado do último ano será fundamental para a evolução neste ano.

"Montamos um grupo muito forte. Mantivemos entre 70% e 80% da base do elenco, jogadores que já estão no clube há bastante tempo e conhecem a nossa filosofia de trabalho. Trouxemos atletas pontuais para qualificar ainda mais o elenco. Estou muito confiante por tudo o que a gente vem demonstrando desde a pré-temporada (...) Estou muito contente com o grupo que foi montado para esta temporada. Os atletas que chegaram foram escolhidos a dedo, são reforços pontuais que dispensam comentários", afirmou.