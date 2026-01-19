Endrick deu assistência na vitória do Lyon sobre o Brest - Olivier Chassignole / AFP

Endrick deu assistência na vitória do Lyon sobre o BrestOlivier Chassignole / AFP

Publicado 19/01/2026 20:00 | Atualizado 19/01/2026 20:07

Rio - O início de Endrick no Lyon tem chamado a atenção da imprensa europeia. O brasileiro foi titular nos dois primeiros jogos que fez pela equipe francesa e teve boas atuações. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. Já na vitória sobre o Brest, deu assistência para Abner Vinícius e criou boas chances. O jornal espanhol "AS" destacou o ótimo começo da caminhada do jovem atacante.

"Com Endrick tudo é mais fácil. Dois jogos para Endrick na França, duas vitórias. O Lyon venceu novamente, dessa vez contra o Brest, por 2 a 1, e o atacante mais uma vez impressionou, dando uma assistência e criando perigo até o último minuto. Ele demonstra falta de paciência, mas o que é certo é que sua contratação foi um sucesso absoluto para o time francês, que agora almeja uma vaga na Liga dos Campeões", afirmou o jornal.

Com os dois jogos pelo Lyon, Endrick já soma mais minutos em campo e mais participações em gols do que nos últimos três meses do ano passado, quando era comandado por Xabi Alonso no Real Madrid. O treinador espanhol, que foi demitido pouco depois de saída do atacante brasileiro, optou por dar mais oportunidades para o compatriota Gonzalo García.

"O fenômeno brasileiro na França está completo. Cada toque na bola despertava um fervor desenfreado nas arquibancadas. Sua inclusão no time titular representa um salto gigantesco para o Lyon, que passou de ter Satriano em seu elenco para contar com um jogador de classe mundial, buscando relançar uma carreira que ainda está em seus estágios iniciais", prosseguiu o jornal.