Endrick deu assistência na vitória do Lyon sobre o BrestOlivier Chassignole / AFP
Jornal espanhol elogia desempenho de Endrick nos primeiros jogos pelo Lyon
Jovem atacante brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid até junho
Jornal espanhol elogia desempenho de Endrick nos primeiros jogos pelo Lyon
Jovem atacante brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid até junho
Gramado do Maracanã passa por manutenção para o 'Clássico dos Milhões'
Procedimento começou logo depois do Jogo das Estrelas, em dezembro
Vasco aceita proposta de clube polonês e encaminha saída de Maxime Domínguez
Meia suíço entrou em campo no empate com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Matheus Martins recebe sondagem de clube holandês, e Botafogo aguarda proposta
Alvinegro está disposto a negociar o atacante
Arbeloa mantém Vini Jr como capitão e reforça confiança no brasileiro
Treinador espanhol assumiu o comando em meio ao momento turbulento vivido pelo clube na temporada
Andrew explica escolha pelo Flamengo: 'Representa o sonho da minha família'
Goleiro é o segundo reforço do Rubro-Negro para 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.