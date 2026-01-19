Gramado do Maracanã passou por manutençãoReprodução
Gramado do Maracanã passa por manutenção para o 'Clássico dos Milhões'
Procedimento começou logo depois do Jogo das Estrelas, em dezembro
Vasco aceita proposta de clube polonês e encaminha saída de Maxime Domínguez
Meia suíço entrou em campo no empate com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Matheus Martins recebe sondagem de clube holandês, e Botafogo aguarda proposta
Alvinegro está disposto a negociar o atacante
Arbeloa mantém Vini Jr como capitão e reforça confiança no brasileiro
Treinador espanhol assumiu o comando em meio ao momento turbulento vivido pelo clube na temporada
Andrew explica escolha pelo Flamengo: 'Representa o sonho da minha família'
Goleiro é o segundo reforço do Rubro-Negro para 2026
Vasco entra na briga por Hinestroza e avança em conversas por contratação
Jogador também interessa ao Boca Juniors, da Argentina
