Publicado 19/01/2026 19:30 | Atualizado 19/01/2026 19:57

Rio - O gramado do Maracanã está pronto para receber o "Clássico dos Milhões", na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Taça Guanabara. Desde dezembro, o campo passou por um processo de manutenção com raspagem e rebrota da grama. O procedimento terminou nesta segunda-feira (19), de acordo com o "ge".

A manutenção do gramado começou no dia 27 de dezembro, logo após o Jogo das Estrelas, tradicional evento comandado por Zico. Desde então, a empresa responsável pelo cuidado do gramado iniciou o processo de raspagem e, em seguida, a rebrota da grama. Depois, foram realizados procedimentos de cuidados para deixar o campo em condições.

Além disso, também foi necessária a retirada da camada vegetal excessiva, com cerca de um centímetro da parte do piso abaixo da grama. Com isso, houve melhora no sistema híbrido, além de maior estabilidade com a colocação de areia nova. Por fim, a última etapa da manutenção foi de rebrotar novas folhas da grama, o que melhorou o aspecto visual.

Nos últimos anos, o gramado do Maracanã foi alvo de muitas críticas. Desde o ano passado, Flamengo e Fluminense, que são responsáveis pela administração do estádio, intensificaram os cuidados no campo e melhoraram a estrutura. Em 2025, o estádio recebeu 73 jogos. O "Clássico dos Milhões" será a primeira partida no local em 2026.

Passo a passo da manutenção do gramado:

Raspagem

Raspagem

Gramado do Maracanã passou por manutenção Reprodução

Rebrota da grama

Rebrota da grama

Gramado do Maracanã passou por manutenção Reprodução

Crescimento da grama

Crescimento da grama

Gramado do Maracanã passou por manutenção Reprodução