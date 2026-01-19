Gramado do Maracanã passou por manutençãoReprodução

Rio - O gramado do Maracanã está pronto para receber o "Clássico dos Milhões", na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Taça Guanabara. Desde dezembro, o campo passou por um processo de manutenção com raspagem e rebrota da grama. O procedimento terminou nesta segunda-feira (19), de acordo com o "ge".
A manutenção do gramado começou no dia 27 de dezembro, logo após o Jogo das Estrelas, tradicional evento comandado por Zico. Desde então, a empresa responsável pelo cuidado do gramado iniciou o processo de raspagem e, em seguida, a rebrota da grama. Depois, foram realizados procedimentos de cuidados para deixar o campo em condições.
Além disso, também foi necessária a retirada da camada vegetal excessiva, com cerca de um centímetro da parte do piso abaixo da grama. Com isso, houve melhora no sistema híbrido, além de maior estabilidade com a colocação de areia nova. Por fim, a última etapa da manutenção foi de rebrotar novas folhas da grama, o que melhorou o aspecto visual.
Nos últimos anos, o gramado do Maracanã foi alvo de muitas críticas. Desde o ano passado, Flamengo e Fluminense, que são responsáveis pela administração do estádio, intensificaram os cuidados no campo e melhoraram a estrutura. Em 2025, o estádio recebeu 73 jogos. O "Clássico dos Milhões" será a primeira partida no local em 2026.

Passo a passo da manutenção do gramado:

Raspagem

Rebrota da grama

Crescimento da grama

