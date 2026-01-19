Guéhi assinou com o Manchester City até o meio de 2031 - Divulgação

Publicado 19/01/2026 15:39

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Marc Guéhi, de 25 anos, que assinou contrato com o clube inglês até junho de 2031. O defensor deixa o Crystal Palace após quatro temporadas e chega como reforço para o sistema defensivo da equipe comandada por Pep Guardiola.



De acordo com a imprensa inglesa, a negociação foi fechada por cerca de 20 milhões de libras, valor que equivale atualmente a aproximadamente R$ 143,5 milhões. O acordo foi concluído na última sexta-feira, o que já havia tirado o jogador da relação do Palace para a partida contra o Sunderland no fim de semana.



Em sua apresentação, Guéhi comemorou a transferência e destacou o significado do novo passo na carreira. "Estou muito feliz e incrivelmente orgulhoso de ser jogador do Manchester City. Esse movimento dá a sensação de ser o topo de todo o trabalho duro da minha carreira", afirmou o defensor.



O jogador também exaltou a estrutura do clube e o elenco que encontrará em Manchester. "Estou no melhor clube da Inglaterra, parte de um elenco inacreditável", completou o zagueiro, que soma 26 partidas pela seleção da Inglaterra e faz parte do grupo atual da equipe nacional.

Revelado pelas categorias de base do Chelsea, Guéhi atuou em 188 partidas pelo Crystal Palace, em todas as competições, e se consolidou como um dos principais defensores da Premier League. Ele se torna a segunda contratação do City nesta janela de inverno, que já havia anunciado anteriormente a chegada do atacante Semenyo, ex-Bournemouth.