Guéhi assinou com o Manchester City até o meio de 2031Divulgação
Manchester City contrata Guéhi, zagueiro da seleção da Inglaterra
Negociação com o Crystal Palace gira em torno de R$ 143,5 milhões
Manchester City contrata Guéhi, zagueiro da seleção da Inglaterra
Negociação com o Crystal Palace gira em torno de R$ 143,5 milhões
Vasco tem interesse na contratação de Cuiabano, ex-Botafogo
Lateral-esquerdo pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e pode ser emprestado
John Kennedy apresenta melhora após sofrer entorse no tornozelo
Centroavante foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota diante do Boavista
Cristian Medina acerta saída do Estudiantes para jogar pelo Botafogo
Meio-campista argentino aguarda fim do transfer ban do Glorioso para sacramentar acerto
Endrick recebe elogios de técnico do Lyon por grande início: 'Jogador único'
Paulo Fonseca, entretanto, faz ressalva importante sobre atacante brasileiro
Mbappé sai em defesa de Vini Jr após vaias: 'Não é culpa dele'
Atacante francês cobra mais proteção ao brasileiro e divisão da responsabilidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.