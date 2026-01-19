Vini Jr vive momento conturbado no Real Madrid - Fadel Senna / AFP

Vini Jr vive momento conturbado no Real MadridFadel Senna / AFP

Publicado 19/01/2026 13:16

Real Madrid precisa evitar que o brasileiro seja exposto de forma isolada.

Incomodado com as vaias direcionadas a Vini Jr , Kylian Mbappé saiu em defesa do companheiro. Para o atacante francês, o

"Vini, como você, como todos, é um ser humano. É um jogador extraordinário. É um cara incrível e tenho muito carinho por ele. Temos que protegê-lo melhor. Para que ele não fique sozinho contra as pessoas. Ele não está sozinho no Madrid, estamos com ele. Se estiver no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo", afirmou em coletiva antes do duelo contra o Mônaco, pela Champions League.



Mbappé reconheceu que episódios de pressão e vaias fazem parte da história do clube. Entretanto, defendeu uma postura mais equilibrada da torcida nesse mau momento do Real Madrid.



"Não é culpa do Vini, é de todo o elenco. É a única coisa que devo dizer à torcida. Que vaiem todo o elenco, mas não dá para escolher alguns e dizer que a culpa é deles. No Madrid existem momentos assim e é preciso mudar isso", avaliou o francês.



Mbappé ajudou Vini Jr antes de jogo



Essa não é a única manifestação de apoio ao brasileiro vindo de Mbappé. Antes da partida contra o Levante, câmera flagraram o momento em que o francês tenta animar Vini Jr, que estava desolado antes da entrada dos times no campo.



"Não sou ninguém para dar conselhos a eles. A única coisa que é minha responsabilidade é cuidar dele, protegê-lo. Quando ele está feliz, é diferente", completou.





