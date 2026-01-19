Sérvio Novak Djokovic disputa o 21º Aberto da Austrália da carreiraAFP
Djokovic vence e alcança marca histórica no Aberto da Austrália
Tenista sérvio, de 38 anos, superou com facilidade o espanhol Pedro Martínez
João Fonseca perde posições no ranking antes da estreia no Aberto da Austrália
Brasileiro é o cabeça de chave 28 do primeiro Grand Slam da temporada
Kauan Toledo se destaca em início de temporada e pede passagem no Botafogo
Joia marcou primeiro gol como profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa
Mateusão, ex-Flamengo, marca em goleada nos Emirados Árabes
Jogador é peça importante para o ataque da equipe, que completa cinco vitórias consecutivas
Reinaldo se aproxima de recorde pelo Maricá e projeta temporada 2026
Treinador completará 72 jogos no comando na próxima quarta-feira (21), contra o Bangu, pelo Carioca
Jornal espanhol elogia desempenho de Endrick nos primeiros jogos pelo Lyon
Jovem atacante brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid até junho
Gramado do Maracanã passa por manutenção para o 'Clássico dos Milhões'
Procedimento começou logo depois do Jogo das Estrelas, em dezembro
