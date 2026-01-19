A carro da Haas para a temporada 2026 da Fórmula 1 tem o nome de VF-26 - Divulgação

Publicado 19/01/2026 11:34

A Haas apresentou seu carro VF-26 para a temporada 2026 da Fórmula 1, nesta segunda-feira (19). A equipe americana realizou poucas mudanças na pintura, enquanto apresenta novo design seguindo o regulamento com mudanças drásticas em relação à temporada passada.



Os carros que serão pilotados por Esteban Ocon e Oliver Bearman ampliaram o espaço da cor branca, que passa a ter detalhes em vermelho e preto, que foi reduzido em relação a 2025. A esperança é que o novo regulamento ajude a escuderia americana a buscar o primeiro pódio de sua história, após ficar em oitavo lugar na temporada passada.



Das 11 equipes que disputarão a temporada de Fórmula 1, três já apresentaram seus carros. Além da Haas, as equipes irmãs Red Bull Racing e a Racing Bulls também já apresentaram as pinturas. A próxima será a Audi, que tem o brasileiro Gabriel Bortoleto como piloto e fará o lançamento na terça-feira (20).