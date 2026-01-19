O Fifa Series, torneio de seleções ampliado e que entra de vez no calendário a partir de 2026, tem a definição dos 48 países distribuídos em grupos ao redor do mundo. E o Brasil está confirmado como um deles no futebol feminino.
A seleção brasileira será anfitriã de um dos grupos, que também conta com Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Os jogos, que devem acontecer em Cuiabá, servirão como preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no país.
Formato do Fifa Series
A Fifa organizou o torneio em 12 grupos com quatro seleções cada. Nove deles serão masculinos, com jogos em março, e três femininos, em abril, abrangendo todos os continentes. Na prática, a competição é uma série estruturada de amistosos, cujo objetivo é ampliar o intercâmbio entre seleções de diferentes níveis competitivos.
As sedes dos grupos masculinos serão Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Entre as mulheres, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também receberão jogos.
A Fifa ainda divulgará o calendário detalhado das partidas.
Os grupos do torneio da Fifa no futebol feminino
Jogos na Tailândia RD Congo Nepal Seleção da Oceania Tailândia
Partidas na Costa do Marfim Costa do Marfim Mauritânia Paquistão Ilhas Turcas e Caicos
Confrontos no Brasil Brasil Canadá Coreia do Sul Zâmbia
Os grupos do futebol masculino
Na Indonésia Bulgária Indonésia (sede) Ilhas Salomão São Cristóvão e Névis
Em Ruanda (CAF) – Grupo A Estônia Granada Quênia Ruanda (sede)
Em Ruanda (CAF) – Grupo B Aruba Liechtenstein Macau Tanzânia
Em Porto Rico (Concacaf) Samoa Americana Guam Porto Rico (sede) Ilhas Virgens Americanas
No Uzbequistão (AFC) Gabão Trinidad e Tobago Uzbequistão (sede) Venezuela
No Azerbaijão (Uefa) Azerbaijão (sede) Omã Serra Leoa Santa Lúcia
Na Austrália (AFC) Austrália (sede) Camarões China Curaçao
Na Nova Zelândia (OFC) Cabo Verde Chile Finlândia Nova Zelândia (sede)
No Cazaquistão (UEFA) Comores Cazaquistão (sede) Kuwait Namíbia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.