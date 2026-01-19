Brasil disputará o Fifa Series no futebol femininoReprodução

O Fifa Series, torneio de seleções ampliado e que entra de vez no calendário a partir de 2026, tem a definição dos 48 países distribuídos em grupos ao redor do mundo. E o Brasil está confirmado como um deles no futebol feminino.
A seleção brasileira será anfitriã de um dos grupos, que também conta com Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Os jogos, que devem acontecer em Cuiabá, servirão como preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no país.

Formato do Fifa Series

A Fifa organizou o torneio em 12 grupos com quatro seleções cada. Nove deles serão masculinos, com jogos em março, e três femininos, em abril, abrangendo todos os continentes. Na prática, a competição é uma série estruturada de amistosos, cujo objetivo é ampliar o intercâmbio entre seleções de diferentes níveis competitivos.
As sedes dos grupos masculinos serão Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Entre as mulheres, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também receberão jogos.
A Fifa ainda divulgará o calendário detalhado das partidas.

Os grupos do torneio da Fifa no futebol feminino

Jogos na Tailândia
RD Congo
Nepal
Seleção da Oceania
Tailândia

Partidas na Costa do Marfim
Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos

Confrontos no Brasil
Brasil
Canadá
Coreia do Sul
Zâmbia

Os grupos do futebol masculino


Na Indonésia
Bulgária
Indonésia (sede)
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis

Em Ruanda (CAF) – Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda (sede)

Em Ruanda (CAF) – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia

Em Porto Rico (Concacaf)
Samoa Americana
Guam
Porto Rico (sede)
Ilhas Virgens Americanas

No Uzbequistão (AFC)
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão (sede)
Venezuela

No Azerbaijão (Uefa)
Azerbaijão (sede)
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia

Na Austrália (AFC)
Austrália (sede)
Camarões
China
Curaçao

Na Nova Zelândia (OFC)
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia (sede)

No Cazaquistão (UEFA)
Comores
Cazaquistão (sede)
Kuwait
Namíbia



