Brasil disputará o Fifa Series no futebol femininoReprodução

Publicado 19/01/2026 08:34

O Fifa Series, torneio de seleções ampliado e que entra de vez no calendário a partir de 2026, tem a definição dos 48 países distribuídos em grupos ao redor do mundo. E o Brasil está confirmado como um deles no futebol feminino.



A seleção brasileira será anfitriã de um dos grupos, que também conta com Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Os jogos, que devem acontecer em Cuiabá, servirão como preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no país.



Formato do Fifa Series

A Fifa organizou o torneio em 12 grupos com quatro seleções cada. Nove deles serão masculinos, com jogos em março, e três femininos, em abril, abrangendo todos os continentes. Na prática, a competição é uma série estruturada de amistosos, cujo objetivo é ampliar o intercâmbio entre seleções de diferentes níveis competitivos.



As sedes dos grupos masculinos serão Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão. Entre as mulheres, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também receberão jogos.



A Fifa ainda divulgará o calendário detalhado das partidas.



Os grupos do torneio da Fifa no futebol feminino



Jogos na Tailândia

RD Congo

Nepal

Seleção da Oceania

Tailândia



Partidas na Costa do Marfim

Costa do Marfim

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos



Confrontos no Brasil

Brasil

Canadá

Coreia do Sul

Zâmbia





Os grupos do futebol masculino





Na Indonésia

Bulgária

Indonésia (sede)

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis



Em Ruanda (CAF) – Grupo A

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda (sede)



Em Ruanda (CAF) – Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia



Em Porto Rico (Concacaf)

Samoa Americana

Guam

Porto Rico (sede)

Ilhas Virgens Americanas



No Uzbequistão (AFC)

Gabão

Trinidad e Tobago

Uzbequistão (sede)

Venezuela



No Azerbaijão (Uefa)

Azerbaijão (sede)

Omã

Serra Leoa

Santa Lúcia



Na Austrália (AFC)

Austrália (sede)

Camarões

China

Curaçao



Na Nova Zelândia (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlândia

Nova Zelândia (sede)



No Cazaquistão (UEFA)

Comores

Cazaquistão (sede)

Kuwait

Namíbia







