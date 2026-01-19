Senegal venceu Marrocos e conquistou a Copa Africana pela segunda vez seguida - AFP

Senegal venceu Marrocos e conquistou a Copa Africana pela segunda vez seguidaAFP

Publicado 19/01/2026 10:42

suspensos na Copa do Mundo de 2026.

Senegal foi bicampeão da Copa Africana de Nações, mas pode ter um grande prejuízo por causa da final conturbada. A vitória na prorrogação por 1 a 0 sobre Marrocos teve drama e confusão , o que pode fazer jogadores senegaleses ficarem

Possíveis punições financeira e esportiva



De acordo com o jornal espanhol 'AS', a Federação Senegalesa de Futebol pode ser multada em valores que variam de R$ 312 mil a R$ 624 mil pela confederação africana. Mas a punição mais dura pode ser aos jogadores e integrantes da comissão técnica que deixaram o gramado provisoriamente após a marcação de um pênalti para o Marrocos nos minutos finais do tempo regulamentar, quando a final estava 0 a 0.



Por causa da atitude, eles podem receber suspensões de quatro a seis partidas. Caso confirmadas, seriam cumpridas em jogos oficiais, ou seja, na Copa do Mundo, o que inviabilizaria suas convocações para o torneio.

Senegal sem risco de suspensão



Apesar da gravidade dos episódios, a participação do Senegal não está ameaçada. O retorno dos jogadores ao campo, após intervenção do capitão Sadio Mané, foi decisivo para evitar uma punição ainda mais severa.



Mesmo assim, os acontecimentos no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, provocaram uma reação do presidente da Fifa, Gianni Infantino.



"Infelizmente, também testemunhamos cenas inaceitáveis no campo e nas bancadas e condenamos veementemente o comportamento de alguns torcedores, bem como de alguns jogadores senegaleses e membros da equipe técnica. É inaceitável deixar o campo de jogo desta forma, e, igualmente, a violência não pode ser tolerada no nosso esporte, simplesmente não é correta" disse Infantino em comunicado oficial.



"Também é responsabilidade das equipes e dos jogadores agir de forma responsável e dar o exemplo certo para os torcedores nos estádios e milhões assistindo ao redor do mundo. As cenas feias testemunhadas hoje devem ser condenadas e nunca repetidas. Reiterei que eles não têm lugar no futebol e espero que os órgãos disciplinares relevantes da CAF tomem as medidas adequadas."





