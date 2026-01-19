Bap, presidente do Flamengo, esteve com o Papa e o presentou com um manto sagrado - Divulgação

Bap, presidente do Flamengo, esteve com o Papa e o presentou com um manto sagradoDivulgação

Publicado 19/01/2026 12:30

Na última sexta-feira (16), Flamengo e West Ham avançaram em conversas para a contratação de Lucas Paquetá. O desejo do jogador em atuar pelo Mengão está fazendo toda a diferença para que a negociação avance.



Bap, que chegou de viagem no sábado (17), após se reunir com o Papa Leão XIV, no Vaticano, vai se reunir com José Boto e com representantes do departamento jurídico e financeiro do clube para definirem a forma de pagamento.



Em conversas informais com representantes do jogador e do clube inglês, o Flamengo já descobriu que precisará propor algo em torno de 40 a 45 milhões de euros para conseguir a contratação imediata do meia, de 28 anos.