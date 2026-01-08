Ex-Botafogo, Thiago Almada foi vendido pelo Lyon ao Atlético de Madrid Divulgação / Atlético de Madrid
Sonho antigo dos torcedores do Flamengo, ao sair do Botafogo, o meia teve uma breve passagem pelo Lyon, da França, e chegou em meados de 2025 ao Atlético de Madrid.
Pouco utilizado por Diego Simeone, Almada foi colocado pela equipe espanhola como atleta transferível nesta primeira janela de 2026.
Segundo apuramos, o Atlético quer cerca de 30 milhões de euros por 50% do jogador.
Entretanto, o meia não estaria disposto a retornar para a América do Sul neste momento.
Com a proximidade da Copa do Mundo, Thiago entende que pode ser emprestado ou vendido para alguma equipe ainda na Europa, para durante a Copa se valorizar e então escolher onde realmente irá jogar na próxima temporada.
O Flamengo chegou a fazer uma consulta pelo jogador quando o meia ainda se encontrava no Atlanta United, da liga americana de futebol, e à época o jogador já manifestava a vontade de seguir para o futebol europeu.
Até o momento, o Flamengo não realizou nenhum movimento para tentar uma conversa com o staff de Almada e segue no mercado à procura de um goleiro e um atacante.
