Ex-Botafogo, Thiago Almada foi vendido pelo Lyon ao Atlético de Madrid Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 08/01/2026 13:46

Thiago Almada é um meia-atacante argentino de 24 anos, que estreou em terras tupiniquins em 2024, pelo Botafogo, onde se sagrou campeão do Brasileirão e da Libertadores da América, que agora desperta o interesse da nação rubro-negra.



Sonho antigo dos torcedores do Flamengo, ao sair do Botafogo, o meia teve uma breve passagem pelo Lyon, da França, e chegou em meados de 2025 ao Atlético de Madrid.



Thiago Almada com a camisa da seleção argentina AFP

Pouco utilizado por Diego Simeone, Almada foi colocado pela equipe espanhola como atleta transferível nesta primeira janela de 2026.



Segundo apuramos, o Atlético quer cerca de 30 milhões de euros por 50% do jogador.



Entretanto, o meia não estaria disposto a retornar para a América do Sul neste momento.



Com a proximidade da Copa do Mundo, Thiago entende que pode ser emprestado ou vendido para alguma equipe ainda na Europa, para durante a Copa se valorizar e então escolher onde realmente irá jogar na próxima temporada.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O Flamengo chegou a fazer uma consulta pelo jogador quando o meia ainda se encontrava no Atlanta United, da liga americana de futebol, e à época o jogador já manifestava a vontade de seguir para o futebol europeu.



