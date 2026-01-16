Lucas Paquetá está próximo de ser o terceiro reforço do Flamengo nesta temporada - Montagem Internet

O Flamengo terá nesta sexta-feira (16), com dirigentes do West Ham, uma reunião que pode selar o destino de Lucas Paquetá e o retorno ao Brasil para atuar em seu clube de coração.



E, diante da postura firme do jogador, que já conversou com o treinador Nuno Espirito Santo, os Hammers, prevendo a saída do camisa 10, já abriram conversas com Mateo Kovacic, meia da Croácia de 31 anos, que tem contrato com o Manchester City até junho de 2026.



Kovacic também é desejado pelo Milan, da Itália, mas o West Ham saiu na frente para a contratação do meia, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo e tem seu retorno aos gramados previsto para a primeira quinzena de março.



Já Lucas Paquetá deixou claro aos dirigentes ingleses e às pessoas próximas que não deseja mais defender as cores do West Ham. Por isso, gostaria que sua transferência acontecesse ainda no mês de janeiro ao clube rubro-negro.



Paquetá não se vê garantido para a próxima Copa do Mundo e a situação do clube inglês pode deixá-lo mais distante do sonho de defender a Seleção.



Depois do imbróglio envolvendo seu nome num suposto esquema de manipulação de resultados junto a casas de aposta, o meia, de 28 anos, enxerga no Flamengo o seu passaporte não só para retornar à seleção brasileira, mas também para voltar a conquistar títulos e sentir a alegria de jogar futebol.