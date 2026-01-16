Lucas Paquetá está próximo de ser o terceiro reforço do Flamengo nesta temporadaMontagem Internet

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo terá nesta sexta-feira (16), com dirigentes do West Ham, uma reunião que pode selar o destino de Lucas Paquetá e o retorno ao Brasil para atuar em seu clube de coração.

E, diante da postura firme do jogador, que já conversou com o treinador Nuno Espirito Santo, os Hammers, prevendo a saída do camisa 10, já abriram conversas com Mateo Kovacic, meia da Croácia de 31 anos, que tem contrato com o Manchester City até junho de 2026.
Mateo Kovacic é a primeira escolha do West Ham para substituir Lucas Paquetá que pode estar indo para o Flamengo - Internet
Mateo Kovacic é a primeira escolha do West Ham para substituir Lucas Paquetá que pode estar indo para o FlamengoInternet

Kovacic também é desejado pelo Milan, da Itália, mas o West Ham saiu na frente para a contratação do meia, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo e tem seu retorno aos gramados previsto para a primeira quinzena de março.

Já Lucas Paquetá deixou claro aos dirigentes ingleses e às pessoas próximas que não deseja mais defender as cores do West Ham. Por isso, gostaria que sua transferência acontecesse ainda no mês de janeiro ao clube rubro-negro.

Paquetá não se vê garantido para a próxima Copa do Mundo e a situação do clube inglês pode deixá-lo mais distante do sonho de defender a Seleção.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Depois do imbróglio envolvendo seu nome num suposto esquema de manipulação de resultados junto a casas de aposta, o meia, de 28 anos, enxerga no Flamengo o seu passaporte não só para retornar à seleção brasileira, mas também para voltar a conquistar títulos e sentir a alegria de jogar futebol.
fotogaleria
Lucas Paquetá está próximo de ser o terceiro reforço do Flamengo nesta temporada
Mateo Kovacic é a primeira escolha do West Ham para substituir Lucas Paquetá que pode estar indo para o Flamengo
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra