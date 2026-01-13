Lucas Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 13/01/2026 11:42 | Atualizado 13/01/2026 13:52

A grande bomba do momento no futebol brasileiro é a possibilidade de o Flamengo conseguir a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham.



O Rubro-Negro carioca conta com a vontade do atleta, que entrou em contato com David Sullivan, dono da equipe inglesa, para solicitar sua negociação junto a seu clube de coração.



Apesar de ser tida como uma contratação dificílima, o Flamengo tem otimismo de que as partes possam se acertar e uma reunião entre os dirigentes das duas equipes estaria marcada para acontecer na próxima sexta-feira (16).

Lucas Paquetá em férias no Rio de Janeiro aproveita para torcer pelo Flamengo no Maracanã acompanhado da família Instagram Lucas Paquetá

Segundo apuramos, os valores giram em torno de 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em metas alcançáveis pelo meia de 28 anos, o que tornaria a contratação de Paquetá a mais cara da história do futebol sul-americano.



Atualmente, o Cruzeiro detém o posto de contratação mais cara da história do futebol sul-americano, com 35 milhões de euros pagos ao Zenit na recém-chegada de Gerson à Toca da Raposa.



