A grande bomba do momento no futebol brasileiro é a possibilidade de o Flamengo conseguir a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham.
O Rubro-Negro carioca conta com a vontade do atleta, que entrou em contato com David Sullivan, dono da equipe inglesa, para solicitar sua negociação junto a seu clube de coração.
Apesar de ser tida como uma contratação dificílima, o Flamengo tem otimismo de que as partes possam se acertar e uma reunião entre os dirigentes das duas equipes estaria marcada para acontecer na próxima sexta-feira (16).
Segundo apuramos, os valores giram em torno de 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em metas alcançáveis pelo meia de 28 anos, o que tornaria a contratação de Paquetá a mais cara da história do futebol sul-americano.
Atualmente, o Cruzeiro detém o posto de contratação mais cara da história do futebol sul-americano, com 35 milhões de euros pagos ao Zenit na recém-chegada de Gerson à Toca da Raposa.
