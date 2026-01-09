Richarlison fez um golaço do meio-campo, mas o Tottenham foi goleado pelo ArsenalBen Stansall / AFP

Fabrício Lopes
Os primeiros dias de 2026 foram marcados pela novela envolvendo o Flamengo, o Cruzeiro e o atacante Kaio Jorge, sonho de Filipe Luís para o ataque rubro-negro.

Mas nesta quinta-feira (8), o atacante renovou seu contrato com a equipe celeste até 2030, com um substancial aumento salarial.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Com isso, Filipe Luís prefere dar sequência a Gonzalo Plato e Bruno Henrique, que estariam mais adaptados ao esquema de jogo do treinador, e aguardar um novo nome que reúna as características que ele definiu como sendo ideais para o ataque rubro-negro.

Diante deste quadro, o técnico Filipe Luís volta a olhar para o mercado, tentando encontrar outras opções.

Nomes como Kauã Elias, do Shaktar, Luis Suárez, do Sporting, e Marcos Leonardo estão momentaneamente "descartados" pelo treinador.

Outro nome especulado nas últimas horas é o de Richarlisson, atacante brasileiro de 28 anos que atua pelo Tottenham da Inglaterra.
Ben Stansall / AFP

Com contrato até junho de 2027, o jogador pode deixar a equipe inglesa ainda em 2026 e o nome agrada ao departamento de futebol do Flamengo.

O Tottenham é o 14º colocado na Premier League e Richarlison é o artilheiro máximo da equipe com sete gols.

A situação do brasileiro já foi bem pior na equipe do norte de Londres, mas a falta de opções do ataque forçou o técnico Thomas Frank a apoiar o jogador que voltou a ser decisivo e, caso o Flamengo resolva investir no atacante, não terá uma missão das mais fáceis.

Em junho de 2025, o Tottenham exigia o pagamento de 35 milhões de euros para negociar o brasileiro.
