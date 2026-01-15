O Flamengo terá reunião decisiva por Lucas Paquetá nesta sexta-feira (16)Montagem do canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O Flamengo terá nesta sexta-feira (16) a primeira reunião com o West Ham para decidir a situação do meia brasileiro Lucas Paquetá.

Conversas internas no clube inglês, nos últimos dias, aumentaram a chance de concretização do retorno do camisa 10 dos Hammers ao rubro-negro carioca.

Um dos empecilhos para o retorno de Paquetá ao Flamengo seria a negativa do treinador Nuno Espírito Santo em liberá-lo.
Lucas PaquetáAFP

Uma reunião entre Paquetá e Nuno, no entanto, sacramentou a concordância do técnico, que não se opõe mais à saída do meia.

Uma fonte ouvida por nossa coluna informou que uma equipe de limpeza de uma empresa especializada no Rio de Janeiro foi convocada para arrumar a casa do meia, que está otimista em voltar a morar na Cidade Maravilhosa.

Paquetá voltou a treinar no West Ham e pode ficar à disposição para o jogo contra o Tottenham, neste sábado (17), pela Premier League.
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O jogador, que sentia um desconforto nas costas, melhorou e pode ser relacionado para o confronto.

Isso é, claro, se a venda não for sacramentada na reunião desta sexta (16).
Sobre o West Ham ter topado reduzir valores para vender Lucas Paquetá, em caso de manter o jogador até o meio do ano a informação não está correta.
Os valores do meia, que tem contrato até o meio de 2027, já cairiam ao fim da temporada, independente da vontade do clube inglês e por isso, o Flamengo não cogita, num primeiro momento, emprestar o jogador até o fim da temporada europeia.
