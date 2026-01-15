O Flamengo terá reunião decisiva por Lucas Paquetá nesta sexta-feira (16)Montagem do canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Conversas internas no clube inglês, nos últimos dias, aumentaram a chance de concretização do retorno do camisa 10 dos Hammers ao rubro-negro carioca.
Um dos empecilhos para o retorno de Paquetá ao Flamengo seria a negativa do treinador Nuno Espírito Santo em liberá-lo.
Uma fonte ouvida por nossa coluna informou que uma equipe de limpeza de uma empresa especializada no Rio de Janeiro foi convocada para arrumar a casa do meia, que está otimista em voltar a morar na Cidade Maravilhosa.
Paquetá voltou a treinar no West Ham e pode ficar à disposição para o jogo contra o Tottenham, neste sábado (17), pela Premier League.
O jogador, que sentia um desconforto nas costas, melhorou e pode ser relacionado para o confronto.
Isso é, claro, se a venda não for sacramentada na reunião desta sexta (16).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.