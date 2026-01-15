O Flamengo terá reunião decisiva por Lucas Paquetá nesta sexta-feira (16) - Montagem do canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O Flamengo terá reunião decisiva por Lucas Paquetá nesta sexta-feira (16)Montagem do canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 15/01/2026 14:38 | Atualizado 15/01/2026 14:44

O Flamengo terá nesta sexta-feira (16) a primeira reunião com o West Ham para decidir a situação do meia brasileiro Lucas Paquetá.



Conversas internas no clube inglês, nos últimos dias, aumentaram a chance de concretização do retorno do camisa 10 dos Hammers ao rubro-negro carioca.



Um dos empecilhos para o retorno de Paquetá ao Flamengo seria a negativa do treinador Nuno Espírito Santo em liberá-lo.



Uma reunião entre Paquetá e Nuno, no entanto, sacramentou a concordância do técnico, que não se opõe mais à saída do meia.



Uma fonte ouvida por nossa coluna informou que uma equipe de limpeza de uma empresa especializada no Rio de Janeiro foi convocada para arrumar a casa do meia, que está otimista em voltar a morar na Cidade Maravilhosa.



Paquetá voltou a treinar no West Ham e pode ficar à disposição para o jogo contra o Tottenham, neste sábado (17), pela Premier League.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O jogador, que sentia um desconforto nas costas, melhorou e pode ser relacionado para o confronto.



Isso é, claro, se a venda não for sacramentada na reunião desta sexta (16). O jogador, que sentia um desconforto nas costas, melhorou e pode ser relacionado para o confronto.Isso é, claro, se a venda não for sacramentada na reunião desta sexta (16).

Sobre o West Ham ter topado reduzir valores para vender Lucas Paquetá, em caso de manter o jogador até o meio do ano a informação não está correta.



Os valores do meia, que tem contrato até o meio de 2027, já cairiam ao fim da temporada, independente da vontade do clube inglês e por isso, o Flamengo não cogita, num primeiro momento, emprestar o jogador até o fim da temporada europeia.