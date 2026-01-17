Vini Jr vive momento conturbado no Real Madrid - Fadel Senna / AFP

Publicado 17/01/2026 18:22 | Atualizado 17/01/2026 18:22

Vaiado antes (no aquecimento) e durante a partida, o atacante mostrou incômodo com a reação dos torcedores em dois momentos diferentes.



Antes de os times entrarem em campo, o brasileiro foi flagrado desanimado e sentado nas escadas do túnel de acesso ao campo, recebendo o apoio de Mbappé. E após a vitória do time, ele não se juntou aos companheiros para aplaudir os torcedores no Santiago Bernabéu e foi direto para o vestiário, com fisionomia de poucos amigos. Vini Jr viveu mais um momento difícil no Real Madrid, mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Levante , neste sábado (17)., o atacante mostrou incômodo com a reação dos torcedores em dois momentos diferentes.Antes de os times entrarem em campo, o brasileiro foi, recebendo o apoio de Mbappé. E após a vitória do time, eleno Santiago Bernabéu e foi direto para o vestiário, com fisionomia de poucos amigos.

La afición del Real Madrid expresó su malestar en el Estadio Santiago Bernabéu, con Vinícius Júnior como principal señalado.



Vinícius se mostró afectado y se quebró en el túnel del estadio, pese al apoyo de algunos compañeros:https://t.co/BVTgjGXEw1 pic.twitter.com/TCuRbOkE9w — Soy 502 (@soy_502) January 17, 2026

Vini Jr recebeu o apoio do técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que prometeu ajudar o jogador a recuperar as boas atuações.



“Eu respeito muito o público do Bernabéu. Acho que eles também querem ver a melhor versão do Vinicius Jr. O Vini nos deu duas Champions, espero que ninguém se esqueça. Vamos trabalhar muito para que ele volte a essa versão que todos sabemos que pode dar”, afirmou Arbeloa em coletiva de imprensa após o jogo.



“Vou trabalhar para ter o melhor Vinicius. Vou exigir que seus companheiros busquem ele em campo, que deem o máximo de bolas possíveis para ele, é um dos mais desequilibrantes do mundo, para não dizer o mais”, disse.

Derrotado pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha e eliminado na Copa do Rei, o Real Madrid busca se recuperar na temporada. O time está atrás do rival no Campeonato Espanhol e faz campanha razoável na Liga dos Campeões, onde ocupa atualmente o sétimo lugar.