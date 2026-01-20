Inter Miami de Messi sonha em disputar a Libertadores - Jeff Dean / AFP

Publicado 20/01/2026 09:52

Messi nunca disputou uma Libertadores em sua vitoriosa carreira internacional, mas, se depender do dono do Inter Miami, ainda tem chance dessa possibilidade. Um dos donos do time estadunidense, o empresário americano Jorge Mas revelou que já pediu à Conmebol para o retorno das equipes do México e dos Estados Unidos à competição sul-americana.



"É um sonho, e obviamente, já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Dominguez, presidente da entidade) para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores. Eu quero jogar, já disse isso publicamente", disse Jorge Mas ao jornal argentino "Olé".



Entre 1998 e 2016, times mexicanos disputavam a Libertadores como convidados. Eles só não podiam se classificar para o Mundial de Clubes caso fossem campeões.



Entretanto, desde que a competição continental passou a durar o ano todo os mexicanos não puderam mais disputar por problemas de choque de datas no calendário.



"Creio que os campeões da MLS e da Liga MX (Campeonato Mexicano) são merecedores de uma vaga. Sei que são temas entre Concacaf e Conmebol, mas creio que se de alguma maneira for possível seguir crescendo o futebol no Hemisfério com a participação dos clubes norte-americanos e mexicanos, acho que a competição seria melhor", afirmou.