João Fonseca sentiu a falta de ritmo em sua primeira partida de 2026 - AFP

Publicado 20/01/2026 08:38

Roger Federer havia dito antes do Aberto da Austrália que "o céu é o limite" para o promissor tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, mas nesta terça-feira (20), prejudicado por uma lesão nas costas, ele acabou eliminado logo na primeira rodada pelo americano Eliot Spizzirri, por 3 sets a 1.

O cabeça de chave número 28, que conquistou títulos em Basel e Buenos Aires na temporada passada, demonstrando seu potencial, perdeu por 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2 após apresentar problemas físicos contra Spizzirri.



Fonseca vinha lidando com um problema nas costas, que o forçou a desistir de torneios preparatórios em Brisbane e Adelaide.



"Não me arrependo de nada", disse ele sobre ter vindo a Melbourne mesmo sem estar totalmente recuperado.



"Eu não estava jogando 100%, mas, ao mesmo tempo, isso me dá maturidade para continuar, para entender meu corpo, para entender meus limites", continuou ele.



"Ainda sou jovem e estou adquirindo experiência com isso", acrescentou.



Fonseca teve um grande desempenho no Australian Open no ano passado, depois de passar pelo qualifying e derrotar o Andrey Rublev, tenista do Top 10.



"Minhas costas estão 100%, estou saudável de novo. Só preciso de tempo e ritmo. Acho que esta temporada será ótima para mim", concluiu.