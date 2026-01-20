João Fonseca sentiu a falta de ritmo em sua primeira partida de 2026AFP
João Fonseca perde e está eliminado do Aberto da Austrália: 'Não estava 100%'
Tenista brasileiro foi superado por Eliot Spizzirri por 3 sets a 1 em Melbourne
Tour da taça da Copa do Mundo de 2026 chega no Brasil em fevereiro
Troféu do Mundial vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília entre os dias 23 e 25
Audi apresenta carro de Bortoleto para a próxima temporada da Fórmula 1
Equipe alemã apresentou o monoposto durante evento em Berlim
Vasco acerta o empréstimo de Sforza para o Talleres, da Argentina
Jogador será emprestado até o fim de 2026
Botafogo monitora situação de Cuiabano e mantém conversas com Nottingham Forest
Clube aposta em boa relação com ingleses e no desejo do jogador para conseguir contratá-lo
Em negociação com clube inglês, Rayan desfalca Vasco em clássico contra Flamengo
Atacante não será relacionado para a partida
Gabriel Jesus marca duas vezes, e Arsenal vence a Inter de Milão na Liga dos Campeões
Arsenal garante vaga direta nas oitavas de final da competição
