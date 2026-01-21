Rayan chegou a um acordo com o BournemouthDikran Sahagian/Vasco

Rio - O Vasco está de mudança no setor ofensivo para a temporada de 2026. O Cruz-Maltino acertou nesta quarta-feira (21) a venda de Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra. Ao mesmo tempo, o clube carioca fechou a contratação de Brenner, junto a Udinese, da Itália.
Em relação a transferência de Rayan, a operação será no valor de 35 milhões de euros (R$ 221 milhões). De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês espera o jovem para a realização de exames médicos neste fim de semana. O clube carioca tem 70% dos direitos de Rayan e deseja ficar com algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157,33 milhões).
Principal destaque do Vasco na temporada passada, Rayan renovou seu contrato com o clube até o fim de 2028. Porém, com o interesse do Bournemouth, o jovem demonstrou o interesse de atuar no futebol inglês. O Cruz-Maltino tentou convencê-lo a permanecer, inclusive com conversas por meio de Pedrinho, Fernando Diniz e Felipe, mas o atleta e seu staff decidiram pela transferência.
Desde que se profissionalizou em 2023, Rayan entrou em campo pelo Vasco em 99 partidas, anotou 25 gols e deu duas assistências. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.
A contratação de Brenner foi definida também nesta quarta-feira. O atacante, de 25 anos, se despediu dos seus companheiros de Udinese e está nos últimos detalhes para embarcar para o Rio. O Vasco o aguarda nos próximos dias. 
Outro atleta que deverá chegar para o setor é Marino Hinestroza. O Vasco tem negociações avançadas para selar a contratação do atacante colombiano, que defende o Atlético Nacional de Medellín.
