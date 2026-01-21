Andrés Gómez em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 21/01/2026 16:14

O Vasco garantiu a permanência de Andrés Gómez até janeiro de 2031, com obrigação de renovação até o fim de junho do mesmo ano. O novo contrato foi definido após o clube acertar a compra do atacante colombiano, que estava emprestado pelo Rennes, da França.

Em comunicado, o Cruz-Maltino anunciou o acerto, restando apenas trâmites burocráticos para a concretização da negociação. A expectativa é que a documentação seja entregue na quinta-feira (22), para o registro do novo contrato no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.



Andrés Gómez chegou em agosto do ano passado e tornou-se um dos destaques do time. Ao todo, fez um gol e deu oito assistências em 22 jogos, 14 como titular.



Para comprar o colombiano, o Vasco pagará 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). Ele é um dos três jogadores emprestados que a diretoria buscou a permanência além de junho deste ano.