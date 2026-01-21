Rayan está de saída do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco aguarda últimos detalhes para sacramentar venda de Rayan ao Bournemouth
Cruz-Maltino entende que fez o máximo para segurar o atacante
Léo Jardim lamenta derrota do Vasco, mas garante: 'Não tem terra arrasada'
Cruz-Maltino perdeu para o Flamengo por 1 a 0, pelo Carioca
Vasco anuncia compra de Andrés Gómez; veja valor e tempo de contrato
Atacante colombiano estava emprestado e é um dos titulares do time de Fernando Diniz
Vasco finaliza venda de Leandrinho a clube dos Emirados Árabes
Jovem lateral da base não tinha espaço e pediu para deixar o Cruz-Maltino
Vasco fecha a contratação do atacante Hinestroza
Cruz-Maltino acerta com reforço após dar chapéu no Boca Juniors
Vasco acerta venda de Rayan e contratação de Brenner
Cruz-Maltino terá mudanças no ataque para 2026
