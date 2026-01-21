Rayan está de saída do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan está de saída do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 21/01/2026 07:30

Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, está a caminho do Bournemouth. Apesar do esforço do Vasco, o desejo do jovem de se transferir para o futebol inglês pesou. De acordo com informações do "GE", os últimos detalhes estão sendo finalizados, antes da venda ser finalizada.

Uma última situação a resolver é o valor que o Vasco ficará com a transferência. O clube carioca tem 70% dos direitos de Rayan e deseja ficar com algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157,33 milhões). O Bournemouth deverá desembolsar 35 milhões de euros (R$ 220,26 milhões) pelo atacante.

O Cruz-Maltino tentou convencer Rayan e seu staff a continuar no elenco até pelo menos o meio do ano. Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz conversaram com o jogador, mas clube inglês o levou a aceitar a proposta de cinco anos de contrato.

O Vasco acreditava que as melhores propostas seriam feitas na janela do meio do ano, que é a principal da Europa. O Newcastle, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund eram os clubes que já haviam acenado com a possibilidade.

No total, Rayan entrou em campo pelo Vasco em 99 partidas como profissional, anotou 25 gols e deu duas assistências. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.