Rio – O Vasco fechou a contratação do colombiano Marino Hinestroza, após superar a concorrência do Boca Juniors na negociação. A transferência entre o Atlético Nacional e o Cruz-Maltino já estava a detalhes de ser acertada nesta terça-feira (20). A informação foi publicada pelo "ge".
A oferta girou em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Hinestroza. A equipe da Colômbia optou pela proposta vascaína devido à porcentagem que terá direito.
Os argentinos foram pegos de surpresa com o chapéu que tomaram dos brasileiros, já que davam como praticamente certa a contratação do atacante.
Conheça o novo reforço do Vasco
Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. Porém, o atacante ganhou destaque no Atlético Nacional. Contratado em 2024, soma 84 jogos, 11 gols marcados e 14 assistências.
No ano passado, ele foi alvo do Fluminense, que tentou a contratação do atacante para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Na época, não houve acordo com o Atlético Nacional. No início deste ano, o Tricolor fez uma nova sondagem, mas não abriu negociação.
O atacante também acumula passagens pelo Pachuca, do México, e Columbus Crew, dos Estados Unidos.
Mais reforços a caminho
O Vasco acertou, nesta quarta-feira (21), a contratação de Brenner, da Udinese, Itália. A negociação está nos últimos detalhes, antes do atacante embarcar ao Rio. O Cruz-Maltino também anunciou, para 2026, os reforços Johan Rojas e Alan Saldivia, que já estrearam.