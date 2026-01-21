Rio - Em clássico animado, o Flamengo superou o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro teve o domínio durante a maior parte do confronto, mas só abriu o placar após a expulsão de Barros, no segundo tempo. O gol da partida foi marcado por Carrascal, em bonito chute de primeira.
Com o resultado, o Flamengo chegou a quatro pontos e subiu para a terceira posição no Grupo B da Taça Guanabara. Já o Vasco também soma quatro, em terceiro no Grupo A. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Fluminense, domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, o Gigante da Colina enfrentará o Boavista, às 20h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Os dois jogos serão válidos pela quarta rodada do Estadual.
O jogo
Os minutos iniciais foram animados no Maracanã. Quem chegou primeiro foi o Vasco, com Andrés Gómez. Lucas Piton lançou para o colombiano, que colocou velocidade e carimbou a trave. A arbitragem, porém, assinalou impedimento no lance.
O Flamengo pressionou e levou perigo algumas vezes. Léo Pereira desviou cobrança de escanteio e viu Léo Jardim espalmar. Plata também assustou. Daniel Sales foi outro que quase marcou, mas foi bloqueado. O goleiro também brilhou em cabeçada forte de Cebolinha.
Então, o Cruz-Maltino respondeu: Paulo Henrique tabelou com Andrés Gómez e deixou GB cara a cara. No entanto, o garoto errou a meta. Logo depois, o Rubro-Negro passou perto de abrir o placar. Bruno Henrique cabeceou e Léo Jardim fez milagre. Evertton Araújo teve boa chance, mas adiantou demais.
Na volta do intervalo, Filipe Luís acionou Alex Sandro e Pedro para as vagas de Daniel Sales e Bruno Henrique, respectivamente. O Vasco levou um banho de água fria aos quatro minutos. Para impedir o avanço de Carrascal em contra-ataque, Barros cometeu falta fora da jogada e acabou expulso. O volante acertou a panturrilha do meia-atacante com a sola da chuteira. Assim, Fernando Diniz colocou Hugo Moura no lugar de GB.
Para tentar buscar o resultado, Samuel Lino substituiu Cebolinha. E aos 23 minutos, o Flamengo abriu o placar. Léo Pereira levantou na área, Lucas Piton cortou mal e Carrascal, de primeira, mandou para dentro. Na sequência, Samuel Lino quase fez o segundo. Luiz Araújo foi chamado, e Carrascal saiu. No Cruz-Maltino, Carlos Cuesta e Nuno Moreira deixaram o gramado para as entradas de Alan Saldivia e Tchê Tchê.
Em vantagem numérica, o Rubro-Negro passou a administrar o resultado. Pedro lutou, manteve a posse e ajeitou para Plata, que chutou para mais uma defesa de Léo Jardim. Léo Pereira também colocou o goleiro para trabalhar. Antes do apito final, David e JP ainda substituíram Coutinho e Thiago Mendes. Do outro lado, Léo Ortiz foi acionado para a vaga de Pulgar.
Flamengo 1x0 Vasco
Data e hora: 21/01/2025, às 21h30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Gols: Carrascal, aos 23 min/2ºT (1-0). Cartões amarelos: Emerson Royal e Pulgar (FLA). Cartões vermelhos: Barros (VAS).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro); Evertton Araújo e Pulgar (Léo Ortiz); Plata, Carrascal (Luiz Araújo) e Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique (Pedro).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Alan Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (JP) e Coutinho (David); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Tchê Tchê) e GB (Hugo Moura).
