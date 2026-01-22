Ronantyezer Rodrigues foi a segunda vítima fatal do acidente - Foto: Reprodução

Ronantyezer Rodrigues foi a segunda vítima fatal do acidenteFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2026 18:33

Uma semana após o acidente envolvendo a delegação do sub-20 do Águia de Marabá, foi confirmada nesta quinta-feira (22) a morte do treinador da equipe, Ronan Tyezer, de 44 anos. Além dele, o preparador físico Hector Alves, de 33 anos, também faleceu na tragédia.

Leia mais: Sampaoli é chamado de 'baixinho' por Alberto Valentim e parte para cima do técnico rival



O comandante do time marabaense estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins, em coma induzido, mas não resistiu aos ferimentos.



Pelo Águia de Marabá, Ronan Tyezer foi responsável por uma classificação inédita da equipe para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Além disso, conquistou a Copa Pará – Região Sul Sub-20 e foi vice-campeão da Supercopa Pará da categoria no ano passado, após final contra a Tuna Luso. O comandante do time marabaense estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins, em coma induzido, mas não resistiu aos ferimentos.Pelo Águia de Marabá, Ronan Tyezer foi responsável por uma classificação inédita da equipe para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Além disso, conquistou a Copa Pará – Região Sul Sub-20 e foi vice-campeão da Supercopa Pará da categoria no ano passado, após final contra a Tuna Luso.