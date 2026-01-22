Ronantyezer Rodrigues foi a segunda vítima fatal do acidenteFoto: Reprodução
O comandante do time marabaense estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins, em coma induzido, mas não resistiu aos ferimentos.
Pelo Águia de Marabá, Ronan Tyezer foi responsável por uma classificação inédita da equipe para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Além disso, conquistou a Copa Pará – Região Sul Sub-20 e foi vice-campeão da Supercopa Pará da categoria no ano passado, após final contra a Tuna Luso.
Na Copinha, a equipe paraense avançou na fase de grupos após duas vitórias, contra Taubaté e Estrela de Março-BA. A campanha do Águia chegou ao fim na segunda fase, quando foi eliminado pelo Juventude, nos pênaltis.
O ônibus que transportava a delegação do sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente na noite da última quinta-feira (15), no km 591 da BR-153, no município de Santa Rita do Tocantins. De acordo com comunicado oficial, o veículo colidiu com um caminhão que estava parado na rodovia sem sinalização. A delegação retornava para Marabá após a eliminação na Copinha, ocorrida na terça-feira (13).
