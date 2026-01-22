Miguel Trauco pelo FlamengoArmando Paiva
A denúncia contra os jogadores ganhou grande repercussão. O clube anunciou que começará uma investigação interna entre os atletas e está à disposição da Justiça para ajudar no caso.
"O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento", afirmou o clube.
As roupas da mulher foram recolhidas pela polícia de Buenos Aires para análise, junto com exames médicos para prosseguir com as investigações.
Contratado pelo Alianza Lima em janeiro do ano passado, Miguel Trauco acumula passagem pelo futebol brasileiro, onde jogou três anos no Flamengo, entre 2017 e 2019, e uma temporada no Criciúma, em 2024. O jogador, assim como Sergio Peña e Carlos Zambrano, já integrou a seleção do Peru.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.