Publicado 22/01/2026 17:40 | Atualizado 22/01/2026 17:48

Rio - O Alianza Lima anunciou, nesta quinta-feira (22), o afastamento de Miguel Trauco, ex-Flamengo, sem data para retorno. O jogador é acusado, junto a outras duas pessoas, de crime sexual. As informações são do jornal argentino "A24".

A vítima, que não teve a identidade revelada, afirmou ter sido violentada pelo lateral e os jogadores Carlos Zambrano e Sergio Peña, em Montevidéu, no Uruguai, durante a pré-temporada do clube.

A jovem afirmou que conheceu Zambrano e foi convidada para visitar o apartamento dele no dia seguinte, no mesmo hotel que o time do Alianza Lima. Após isso, Trauco e Peña chegaram e os três a agrediram sexualmente.



A denúncia contra os jogadores ganhou grande repercussão. O clube anunciou que começará uma investigação interna entre os atletas e está à disposição da Justiça para ajudar no caso.



"O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento", afirmou o clube.



As roupas da mulher foram recolhidas pela polícia de Buenos Aires para análise, junto com exames médicos para prosseguir com as investigações.



Contratado pelo Alianza Lima em janeiro do ano passado, Miguel Trauco acumula passagem pelo futebol brasileiro, onde jogou três anos no Flamengo, entre 2017 e 2019, e uma temporada no Criciúma, em 2024. O jogador, assim como Sergio Peña e Carlos Zambrano, já integrou a seleção do Peru.