Paquetá em campo pelo West HamAFP
Flamengo avança por Paquetá e aguarda resposta de proposta feita ao West Ham
Rubro-Negro formaliza oferta milionária e aposta na vontade do jogador para fechar acordo
Michael é testado como volante em treinos no Flamengo, mas uso deve ser pontual
Filipe Luís admite alternativa emergencial diante de desfalques no meio-campo
Alianza Lima afasta jogador ex-Flamengo após denúncia de crime sexual
Clube anuncia investigação interna e diz estar à disposição da Justiça
Flamengo avança por Paquetá e aguarda resposta de proposta feita ao West Ham
Rubro-Negro formaliza oferta milionária e aposta na vontade do jogador para fechar acordo
Vitão celebra estreia pelo Flamengo com vitória em clássico: 'É diferente'
Zagueiro ganhou primeira oportunidade como titular em meio à forte concorrência na zaga
Flamengo segue em lista de mais ricos do mundo; Real Madrid lidera
Estudo anual mostra Rubro-Negro como 'intruso' entre europeus que mais arrecadam
West Ham 'bate o pé' e pede R$ 281 milhões por negociação de Paquetá com o Flamengo
Rubro-Negro está otimista com liberação imediata
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.