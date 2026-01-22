Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 22/01/2026 14:08

O Flamengo deu um passo decisivo na tentativa de repatriar Lucas Paquetá ao oficializar, nesta quinta-feira (22), uma proposta ao West Ham (ING). Nos bastidores, o clube demonstra confiança e acredita ter condições de chegar a um acordo com os ingleses.

A oferta apresentada gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões), segundo o site 'ge', inferior aos 45 milhões de euros (R$ 281 milhões) pedidos pelo West Ham . Agora, o Rubro-Negro aguarda a resposta para avançar na contratação ou buscar um meio-termo, enquanto o meio-campista busca viabilizar sua saída.

Antes de oficializar a proposta, o Flamengo tentou viabilizar a negociação em 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31,1 milhões) em bônus por metas. Como os valores ainda não correspondem totalmente ao que havia sido discutido, uma negociação deve acontecer.

A diretoria rubro-negra aposta na vontade do jogador como fator decisivo para o desfecho positivo. Paquetá já deixou claro o desejo de retornar ao futebol brasileiro e recusou investidas de outros clubes europeus.

Outro ponto sensível da tratativa é o momento da liberação. Flamengo e jogador defendem a transferência imediata, ainda em janeiro. Já o West Ham tenta manter o jogador até o fim da temporada europeia, em maio.

Paralelamente às negociações, o Rubro-Negro volta as atenções para o Campeonato Carioca. Neste domingo (25), a equipe enfrenta o Fluminense, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da competição.