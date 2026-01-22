Michael em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/01/2026 18:05

Michael pode ser utilizado como volante pelo Flamengo, mas apenas de forma temporária. De acordo com o "ge", o atacante vem sendo testado na posição em treinamentos recentes por causa do alto número de desfalques no setor, e não como uma mudança definitiva de função.



O teste é considerado temporário e está diretamente ligado ao cenário atual do elenco. Jorginho ficou fora após passar por um procedimento odontológico, Saúl se recupera de cirurgia no tornozelo e De la Cruz segue em controle especial de carga. Allan, por sua vez, não está sendo relacionado por figurar na lista de negociáveis.





A ideia da comissão técnica é utilizar o jogador como solução emergencial, sem planos de mantê-lo regularmente na função. Filipe Luís já recorreu a experiências semelhantes em outros momentos, como no ano passado, quando utilizou Everton Cebolinha em uma posição mais centralizada. Após a vitória sobre o Vasco nesta quarta-feira (21) , Filipe Luís confirmou, em entrevista coletiva, que chegou a considerar Michael como opção no meio-campo. O técnico explicou que o jogador teve bom desempenho nos treinos ao longo da semana, mas optou por uma formação mais conservadora durante o clássico.A ideia da comissão técnica é utilizar o jogador como solução emergencial, sem planos de mantê-lo regularmente na função. Filipe Luís já recorreu a experiências semelhantes em outros momentos, como no ano passado, quando utilizou Everton Cebolinha em uma posição mais centralizada.

Fora dos planos do Flamengo para a sequência da temporada, Michael tem negociação encaminhada com o Santos. O acordo, porém, depende da resolução de uma pendência financeira: o atacante cobra luvas referentes ao contrato assinado em 2024, entrave que, até o momento, impede o avanço definitivo da transferência.