Vitão jogou os 90 minutos em estreia pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/01/2026 13:13

trabalho que realizou durante as férias para estar em condições de receber a oportunidade.

Vitão mal chegou ao Flamengo e já estreou como titular, ao lado de Léo Pereira, no 1 a 0 sobre o Vasco , pelo Campeonato Carioca. O zagueiro admite que não esperava jogar tão cedo, mas contou com o

"Não tinha jeito melhor de estrear, com vitória no clássico. É diferente estrear num clássico no Maracanã. Estou feliz demais. Eu me preparei para isso. Treinei bastante nas férias, mesmo interrompendo a nossa pré-temporada. Vamos em busca de mais. Descansar que logo vem outro clássico ai”, afirmou.



Vitão ainda celebrou a oportunidade de mostrar serviço logo na primeira partida, em meio à forte concorrência. Afinal, ganhou minutos importantes ao atuar toda a partida, enquanto Léo Ortiz ficou no banco de reservas e só entrou no fim do segundo tempo, no lugar de Pulgar.

“É muito saudável, todos com nível de seleção brasileira. Eu sei do meu lugar nesse começo. Procuro aprender com eles e aproveitar cada oportunidade que eu tiver”, finalizou.

