Paquetá com a camisa do West HamDivulgação / West Ham

Publicado 22/01/2026 07:00 | Atualizado 22/01/2026 10:40

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, abordou a negociação do Rubro-Negro com Lucas Paquetá. O dirigente admitiu que a negociação caminha bem com possibilidades de contratar o meia, mas afirmou que ainda não há um acordo financeiro do Rubro-Negro com o West Ham.

"Primeira e última vez que vou falar sobre o Paquetá. É sabido, não vamos esconder, que nós queremos muito ter o Paquetá, e ele quer muito vir. Mas em todas as negociações há uma terceira parte, e ela não está muito convencida de vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos, embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande. Vamos ter que ter alguma paciência, não é como "football manager", disse em entrevista ao "GE".

Além das negociações dos valores, Boto afirmou que o modelo de pagamento pela contratação de Lucas Paquetá também vem sendo debatido entre as partes.

"Há muitas coisas envolvidas porque nós como um clube brasileiro pagamos parcelado, todos os clubes pagam parcelado. Há uma série de negociações, de tratativas a ser feitas, que demoram o seu tempo, não o que gostamos. Queríamos ter o Paquetá já aqui. Mas queremos muito que ele venha", concluiu.