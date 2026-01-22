Paquetá com a camisa do West HamDivulgação / West Ham
Dirigente do Flamengo admite impasse financeiro por Paquetá: 'Negociação difícil'
Rubro-Negro negocia a contratação de meia do West Ham
Filipe Luís explica mudança de planejamento no Flamengo: 'Melhor para o clube'
Rubro-Negro antecipou a estreia do elenco principal e venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã
Bruno Henrique exalta força do Flamengo após vitória sobre o Vasco
Atacante ressaltou a importância do grupo para o resultado no Maracanã, pelo Carioca
Flamengo assina primeiro contrato profissional com meia Rogério Araújo
Meia de 17 anos assina por três temporadas e tem multa de R$ 315 milhões
Juninho lamenta poucas chances no Flamengo, mas afirma: 'Saí pela porta da frente'
Atacante avalia passagem como positiva
Técnico do West Ham aceita desejo de Paquetá de voltar ao Flamengo
Nuno Espírito Santo não quer perder o jogador, mas compreende vontade dele em retornar ao Brasil, aponta jornalista
