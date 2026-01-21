Bruno Henrique em ação durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Bruno Henrique valorizou a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O atacante ressaltou a força do elenco principal, que antecipou a estreia na temporada para tentar ajudar a melhorar a situação na tabela. No fim das contas, os jogadores cumpriram a missão e o Rubro-Negro respirou. 
"O grupo foi o mais importante. Quando foi determinado que estaríamos no clássico, o grupo esteve presente. Conseguimos vencer mesmo sem estarmos nas melhores condições. Foi conversado com o presidente, com o Filipe, os jogadores", disse o camisa 27.
"Quero parabenizar a todos pela vitória. Que possamos começar a trajetória de 2026", disse.
Antes do clássico, o Flamengo ocupava a lanterna do Grupo B da Taça Guanabara. Agora, chegou a quatro pontos e subiu para a terceira posição. O próximo compromisso será contra o Fluminense, domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Estadual.