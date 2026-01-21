Nuno Espírito Santo e Lucas Paquetá conversaram nos últimos dias sobre transferência do atleta - Reprodução / YouTube e AFP

Nuno Espírito Santo e Lucas Paquetá conversaram nos últimos dias sobre transferência do atletaReprodução / YouTube e AFP

Publicado 21/01/2026 11:44

Rio – O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, aceitou o desejo do meia Lucas Paquetá de retornar ao Flamengo. O treinador português não gostaria de perder o jogador, mas compreende o desejo dele de voltar ao Brasil, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, no programa "Fala a Fonte", da "ESPN", transmitido nesta quarta-feira (21).

O repórter aponta que Paquetá se apresentou no clube inglês na terça-feira (20), mas não treinou com os companheiros.

"O Nuno, com quem ele conversou na semana passada, já entende a situação, mas deixa nas mãos dos acionistas e da diretoria. O Nuno não quer perder o Paquetá, mas compreende o momento do jogador, o desejo de voltar ao Brasil por várias questões pessoais, profissionais, táticas, técnicas, financeiras. Então, o Nuno já compreende e aceita, apesar de não morrer de amores pela situação", afirmou.

O técnico, portanto, está deixando a decisão nas mãos dos acionistas e departamento de futebol da equipe inglesa.

Já o Flamengo segue com a ideia de uma proposta de apresentar 35 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos, [total de] 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,9 milhões, na cotação atual), enquanto o West Ham já aceitou descer o pedido de 57 milhões para 45 milhões de euros. "Então é uma questão, agora, do Flamengo oferecer o mais próximo possível dos 45 para ter acordo em janeiro", ressalta o jornalista.

'Temos que resolver'

Em coletiva de imprensa na última quinta-feira (15), Nuno Espírito Santo deu coletiva de imprensa e comentou sobre o interesse do Flamengo no Paquetá. "Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação", ressaltou, na ocasião.

Cria do Ninho

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá tem 28 anos. Ele foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018, e após duas temporadas sem grande destaque no futebol italiano, transferiu-se para o Lyon, da França, onde evoluiu e despertou o interesse do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões) e, desde então, atua pelo clube londrino, consolidando-se no cenário europeu.