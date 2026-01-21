Rogério Araújo assina primeiro contrato profissional com o Flamengo - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:16

Rio - Rogério Araújo assinou nesta semana seu primeiro contrato profissional com o Flamengo . O meia de 17 anos firmou vínculo com o Rubro-Negro por três temporadas, com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação atual).

Em suas redes sociais, o meia celebrou a assinatura do primeiro contrato profissional pelo clube carioca e afirmou estar realizando "um sonho de infância":

“Chegou o dia que eu tanto sonhei. Assinei meu primeiro contrato profissional com o maior time do Brasil. Um momento que representa anos de luta, sacrifícios e muita resiliência para transformar um sonho de criança em realidade. Sou grato a Deus, que me guiou, me fortaleceu e nunca me deixou desistir nessa caminhada; à minha família, que sempre foi minha base e nunca deixou de acreditar; e aos meus empresários, pela confiança, parceria e por caminharem comigo na realização desse sonho. Que esse seja apenas o começo de uma grande história”.

Rogério Araújo se destacou no sub-17 do Flamengo na temporada passada. Em 2025, o meia marcou seis gols e também assumiu a braçadeira de capitão da equipe em algumas partidas. No período, o time conquistou a Copa Rio e dois torneios internacionais de base, disputados no Japão e na Itália.



O jogador completa 18 anos em fevereiro e já poderá integrar o elenco sub-20 do Flamengo em 2026. Rogério poderá disputar o Campeonato Brasileiro, o Carioca, a Copa do Brasil e a Libertadores da categori