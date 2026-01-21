Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 21/01/2026 07:00 | Atualizado 21/01/2026 07:27

Rio - Destaque do Real Madrid na goleada por 6 a 1 sobre o Monaco, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (20), o atacante Vini Jr disse que está por dentro da negociação entre Flamengo e Lucas Paquetá e contou que torcer por um acerto entre as partes.

"Todo dia eu pergunto para os meus empresários, são os mesmos empresários dele, sempre mando mensagem para ele também. Eu torço pela felicidade dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa", disse em entrevista à "TNT Sports".

Lucas Paquetá e Vini Jr foram revelados pelo Flamengo e atuaram juntos pelo clube carioca até o fim de 2018. O meia deseja deixar o West Ham para retornar ao Rubro-Negro.

"Agora vai ser um combo completo. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato e fazer um grande ano para ajudar o Flamengo e nos ajudar na seleção brasileira", concluiu Vini.