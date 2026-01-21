Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Destaque do Real Madrid na goleada por 6 a 1 sobre o Monaco, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (20), o atacante Vini Jr disse que está por dentro da negociação entre Flamengo e Lucas Paquetá e contou que torcer por um acerto entre as partes.
LEIA MAIS: Flamengo define volta do time principal no clássico contra o Vasco
"Todo dia eu pergunto para os meus empresários, são os mesmos empresários dele, sempre mando mensagem para ele também. Eu torço pela felicidade dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa", disse em entrevista à "TNT Sports".
LEIA MAIS: Andrew não é regularizado e está fora do clássico contra o Vasco
Lucas Paquetá e Vini Jr foram revelados pelo Flamengo e atuaram juntos pelo clube carioca até o fim de 2018. O meia deseja deixar o West Ham para retornar ao Rubro-Negro.
LEIA MAIS: Questão financeira entre Flamengo e Michael trava saída para o Santos
"Agora vai ser um combo completo. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato e fazer um grande ano para ajudar o Flamengo e nos ajudar na seleção brasileira", concluiu Vini.