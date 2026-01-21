Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Vini diz que acompanha negociações e torce por volta de Paquetá: 'Felicidade do Flamengo'
Meia, do West Ham, pode ser reforço para 2026
Flamengo define volta do time principal no clássico contra o Vasco
Filipe Luis comandará a equipe nesta quarta-feira (21)
Andrew não é regularizado e está fora do clássico contra o Vasco
Documentação não chegou a tempo para o goleiro ficar à disposição no jogo desta quarta-feira (21)
Questão financeira entre Flamengo e Michael trava saída para o Santos
Atacante quer receber valor acordado, enquanto Rubro-Negro pede que ele abra mão
Andrew explica escolha pelo Flamengo: 'Representa o sonho da minha família'
Goleiro é o segundo reforço do Rubro-Negro para 2026
Flamengo decide utilizar jogadores do elenco principal contra o Vasco
Técnico Filipe Luís definirá nomes que reforçarão equipe sub-20 nos próximos jogos
