Juninho com a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 21/01/2026 13:53





Leia mais: Técnico do West Ham aceita desejo de Paquetá de voltar ao Flamengo Rio- Com somente quatro gols em 32 jogos, Juninho não conseguiu se firmar no Flamengo. O jogador foi contratado em janeiro de 2025 junto ao Qarabag, do Azerbaijão, e deixou o Rubro-Negro no último mês de dezembro. Atualmente no Pumas, do México, ele lamentou as poucas chances na equipe de Filipe Luís, em entrevista ao "ge".

"Sei que os poucos jogos que eu joguei e os poucos gols que eu fiz foram muito importantes para a caminhada de todo o nosso sucesso", disse o jogador.

Juninho enxerga a passagem pelo Flamengo como boa, apesar das poucas chances em campo.



"Eu posso dizer que eu fui muito feliz lá dentro e creio que eu saí pela porta da frente. Não é fácil você chegar no Flamengo hoje, ou até antes também. Quantos jogadores grandes já chegaram ao clube e não conseguiram o amor de todos?", afirmou.



O jogador foi vendido por 5 milhões de euros, cerca de R$ 32,3 milhões, ao Pumas, mesma quantia que o Flamengo investiu para tirá-lo do Azerbaijão.