Rio- Com somente quatro gols em 32 jogos, Juninho não conseguiu se firmar no Flamengo. O jogador foi contratado em janeiro de 2025 junto ao Qarabag, do Azerbaijão, e deixou o Rubro-Negro no último mês de dezembro. Atualmente no Pumas, do México, ele lamentou as poucas chances na equipe de Filipe Luís, em entrevista ao "ge".
Juninho enxerga a passagem pelo Flamengo como boa, apesar das poucas chances em campo.
"Eu posso dizer que eu fui muito feliz lá dentro e creio que eu saí pela porta da frente. Não é fácil você chegar no Flamengo hoje, ou até antes também. Quantos jogadores grandes já chegaram ao clube e não conseguiram o amor de todos?", afirmou.
O jogador foi vendido por 5 milhões de euros, cerca de R$ 32,3 milhões, ao Pumas, mesma quantia que o Flamengo investiu para tirá-lo do Azerbaijão.
