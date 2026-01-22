Filipe Luís em ação durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

"Reunião que acontece todas as semanas, seja via telefone ou presencial, conversamos sempre. Os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor, nós temos sempre que seguir o melhor para o clube", iniciou o comandante, em entrevista coletiva.

"Eu sempre fiz isso desde que cheguei, o Bap também, o Boto também, somos pessoas com muita coragem porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. Uma decisão onde todos tomamos todos, assumimos todos os riscos e bola para frente", completou.

O treinador também comentou a renovação de contrato, anunciada no fim do ano passado depois de uma longa novela: "Queria ficar e o Flamengo queria que eu ficasse. Pelo que entendi, a torcida também queria. O interesse estava aí. Não somos pessoas fáceis. Eu não sou uma pessoa fácil, o Bap não é, o Boto não é, e os empresários também não são. Isso leva tempo. Mas nesse processo todo, saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste".

"Os treinadores e jogadores que querem tomar decisões não podem ser mercenários ou chutados pela porta dos fundos. Não podem ter essas duas saídas. Primeiro tem que esperar acabar e as pessoas declararem o que aconteceu. Esse pré-julgamento me machucou e me deixou muito triste com tudo que aconteceu. Mas acredito que foi o melhor para todos. Estou onde queria estar, como sempre falei. Estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira colocando tudo que fiz em jogo até agora. Com novos desafios e energia renovada", disse.

Com a vitória, o Flamengo chegou a quatro pontos e subiu para a terceira posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Fluminense , domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Estadual.

Outras respostas de Filipe Luís

. Desempenho: "Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, sei da ambição que os jogadores têm de jogar, performar e se divertir dentro do campo. Quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais q tenha sido um jogo com um volume de finalização muito grande, existem coisas para melhorar sim, com certeza, mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem e sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do flamengo. É um nível muito alto e foi um jogo excepcional".

. Diálogo com o DM: "Sempre tentamos conversar com todos os departamentos. Depois temos os relatórios. Mas no final das contas sou eu quem tenho o "olhômetro" e falo com os jogadores. Alguns estavam à disposição, outros não. Alguns se sentiam preparados, outros não, ou talvez não para começar ou ter uma minutagem mais alta. Mas o trabalho de todos é muito detalhado. Desde a fisologia até a preparação física. E não à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial contra a melhor equipe do mundo correndo, e sem machucados. Tenho muito orgulho do meu preparador físico".

. Bruno Henrique e Pedro: "Primeiro que eu tenho que exaltar meu capitão, que é o Bruno, um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje, para estar com essa energia que tiveram hoje. Muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não se mede por palavras, mas sim por atitudes. Ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições, ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos. E o Pedro não está preparado para jogar 45, mas também fez um sacrifício de jogar os últimos 45 porque vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo. Uma lesão no braço, outra na perna que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe. Então foi um acordo entre eles, os dois são espetaculares, ídolos e continuam querendo fazer história".

. Riscos assumidos com a volta: "Riscos sempre existem. No primeiro planejamento que foi feito também havia riscos. Os riscos aconteceram de uma maneira negativa e para a instituição foi importante mudar esse planejamento, com outros riscos. Todos eles têm. Ano passado também teve. Falei aqui ano passado usaria o Carioca como pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que existiam. Acabou que ganhamos o Carioca. Falei para vocês, pode ser que meu trabalho esteja em jogo, mas quero correr esse risco. Todas as decisões requerem muita coragem das pessoas que estão aqui. Por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos. Vamos enfrentá-los".

. E o Paquetá?: "Vocês falaram com a pessoa ideal para falar de elenco que é o Boto. Ele é a pessoa que é responsável junto com o presidente pela montagem de elenco. Nosso elenco está muito forte, então, realmente, os jogadores que entram tem que ser os jogadores. O Paquetá é um jogador do West Ham, então enquanto ele for jogador do West Ham, respeito absoluto pelo clube que ele pertence agora. Mas sabemos de todo o amor que a torcida tem por ele".