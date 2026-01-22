Além de brilhar em campo, Flamengo segue muito bem fora e está entre os clubes mais ricos do mundo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/01/2026 10:42

29º lugar entre os clubes com maior faturamento no mundo.

Flamengo não apenas continua na lista de clubes mais ricos do mundo pelo segundo ano seguido, como ganhou uma posição rem relação a 2025. No levantamento mais recente da consultoria Deloitte, passa a ocupar o

A arrecadação do Flamengo



Único sul-americano no Top-30, o Rubro-Negro consolida sua presença em uma lista historicamente dominada por europeus. A receita estimada, segundo o estudo, é de 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão).

Esse valor faz o clube carioca estar à frente do tradicional Olympique de Marselha no ranking (188,7 milhões de euros). E logo atrás do Brentford (206 milhões de euros).



Real Madrid mantém hegemonia recente



No topo da lista, o Real Madrid aparece como líder absoluto pelo terceiro ano seguido. O clube espanhol tem arrecadação de 1,1 bilhão de euros (R$ 7,23 bilhões).



O relatório 'Football Money League' leva em conta exclusivamente as receitas consideradas recorrentes. Ou seja, direitos de transmissão, bilheteria e ações comerciais, sem considerar o arrecadado com venda de jogadores, algo que elevaria a previsão de arrecadamento do Flamengo em 2025 para R$ 2 bilhões, aproximadamente.



Domínio inglês

Dos 30 clubes mais ricos do mundo, a Inglaterra tem o domínio total, figurando em metade da lista. Já a Alemanha e a Itália contam com quatro representantes cada, enquanto a Espanha tem três, a França, dois, e Portugal, um, assim como o Brasil.



A lista de clubes mais ricos do mundo em 2025



1 Real Madrid – 1.161 milhões de euros



2 Barcelona – 974,8 milhões de euros



3 Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros



4 Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros



5 Liverpool – 836,1 milhões de euros



6 Manchester City – 829,3 milhões de euros



7 Arsenal – 821,7 milhões de euros



8 Manchester United – 793,1 milhões de euros



9 Tottenham – 672,6 milhões de euros



10 Chelsea – 584,1 milhões de euros



11 Inter de Milão – 537,5 milhões de euros



12 Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros



13 Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros



14 Aston Villa – 450,2 milhões de euros



15 Milan – 410,4 milhões de euros



16 Juventus – 401,7 milhões de euros



17 Newcastle – 398,4 milhões de euros



18 Stuttgart – 296,3 milhões de euros



19 Benfica – 283,4 milhões de euros



20 West Ham – 276 milhões de euros



21 Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros



22 Brighton – 238,7 milhões de euros



23 Everton – 234 milhões de euros



24 Crystal Palace – 232,5 milhões de euros



25 Bournemouth – 218,5 milhões de euros



26 Roma – 216,3 milhões de euros



27 Wolverhampton – 206,3 milhões de euros



28 Brentford – 206 milhões de euros



29 Flamengo – 202,7 milhões de euros



30 Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros







