O Flamengo não apenas continua na lista de clubes mais ricos do mundo pelo segundo ano seguido, como ganhou uma posição rem relação a 2025. No levantamento mais recente da consultoria Deloitte, passa a ocupar o 29º lugar entre os clubes com maior faturamento no mundo.
A arrecadação do Flamengo
Único sul-americano no Top-30, o Rubro-Negro consolida sua presença em uma lista historicamente dominada por europeus. A receita estimada, segundo o estudo, é de 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão).
Esse valor faz o clube carioca estar à frente do tradicional Olympique de Marselha no ranking (188,7 milhões de euros). E logo atrás do Brentford (206 milhões de euros).
Real Madrid mantém hegemonia recente
No topo da lista, o Real Madrid aparece como líder absoluto pelo terceiro ano seguido. O clube espanhol tem arrecadação de 1,1 bilhão de euros (R$ 7,23 bilhões).
O relatório 'Football Money League' leva em conta exclusivamente as receitas consideradas recorrentes. Ou seja, direitos de transmissão, bilheteria e ações comerciais, sem considerar o arrecadado com venda de jogadores, algo que elevaria a previsão de arrecadamento do Flamengo em 2025 para R$ 2 bilhões, aproximadamente.
Domínio inglês
Dos 30 clubes mais ricos do mundo, a Inglaterra tem o domínio total, figurando em metade da lista. Já a Alemanha e a Itália contam com quatro representantes cada, enquanto a Espanha tem três, a França, dois, e Portugal, um, assim como o Brasil.
