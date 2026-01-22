Além de brilhar em campo, Flamengo segue muito bem fora e está entre os clubes mais ricos do mundoGilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo não apenas continua na lista de clubes mais ricos do mundo pelo segundo ano seguido, como ganhou uma posição rem relação a 2025. No levantamento mais recente da consultoria Deloitte, passa a ocupar o 29º lugar entre os clubes com maior faturamento no mundo.

A arrecadação do Flamengo

Único sul-americano no Top-30, o Rubro-Negro consolida sua presença em uma lista historicamente dominada por europeus. A receita estimada, segundo o estudo, é de 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão).
Esse valor faz o clube carioca estar à frente do tradicional Olympique de Marselha no ranking (188,7 milhões de euros). E logo atrás do Brentford (206 milhões de euros).

Real Madrid mantém hegemonia recente

No topo da lista, o Real Madrid aparece como líder absoluto pelo terceiro ano seguido. O clube espanhol tem arrecadação de 1,1 bilhão de euros (R$ 7,23 bilhões).
O relatório 'Football Money League' leva em conta exclusivamente as receitas consideradas recorrentes. Ou seja, direitos de transmissão, bilheteria e ações comerciais, sem considerar o arrecadado com venda de jogadores, algo que elevaria a previsão de arrecadamento do Flamengo em 2025 para R$ 2 bilhões, aproximadamente.

Domínio inglês

Dos 30 clubes mais ricos do mundo, a Inglaterra tem o domínio total, figurando em metade da lista. Já a Alemanha e a Itália contam com quatro representantes cada, enquanto a Espanha tem três, a França, dois, e Portugal, um, assim como o Brasil.
A lista de clubes mais ricos do mundo em 2025

1 Real Madrid – 1.161 milhões de euros

2 Barcelona – 974,8 milhões de euros

3 Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros

4 Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros

5 Liverpool – 836,1 milhões de euros

6 Manchester City – 829,3 milhões de euros

7 Arsenal – 821,7 milhões de euros

8 Manchester United – 793,1 milhões de euros

9 Tottenham – 672,6 milhões de euros

10 Chelsea – 584,1 milhões de euros

11 Inter de Milão – 537,5 milhões de euros

12 Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros

13 Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros

14 Aston Villa – 450,2 milhões de euros

15 Milan – 410,4 milhões de euros

16 Juventus – 401,7 milhões de euros

17 Newcastle – 398,4 milhões de euros

18 Stuttgart – 296,3 milhões de euros

19 Benfica – 283,4 milhões de euros

20 West Ham – 276 milhões de euros

21 Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros

22 Brighton – 238,7 milhões de euros

23 Everton – 234 milhões de euros

24 Crystal Palace – 232,5 milhões de euros

25 Bournemouth – 218,5 milhões de euros

26 Roma – 216,3 milhões de euros

27 Wolverhampton – 206,3 milhões de euros

28 Brentford – 206 milhões de euros

29 Flamengo – 202,7 milhões de euros

30 Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros