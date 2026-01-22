Paquetá em campo pelo West HamAFP
West Ham 'bate o pé' e pede R$ 281 milhões por negociação de Paquetá com o Flamengo
Rubro-Negro está otimista com liberação imediata
Flamengo segue em lista de mais ricos do mundo; Real Madrid lidera
Estudo anual mostra Rubro-Negro como 'intruso' entre europeus que mais arrecadam
Dirigente do Flamengo admite impasse financeiro por Paquetá: 'Negociação difícil'
Rubro-Negro negocia a contratação de meia do West Ham
Filipe Luís explica mudança de planejamento no Flamengo: 'Melhor para o clube'
Rubro-Negro antecipou a estreia do elenco principal e venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã
Bruno Henrique exalta força do Flamengo após vitória sobre o Vasco
Atacante ressaltou a importância do grupo para o resultado no Maracanã, pelo Carioca
Flamengo assina primeiro contrato profissional com meia Rogério Araújo
Meia de 17 anos assina por três temporadas e tem multa de R$ 315 milhões
