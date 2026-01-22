Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 22/01/2026 09:15 | Atualizado 22/01/2026 12:39

Rio - As conversas entre Flamengo e West Ham ainda não tiveram um desfecho positivo. O clube inglês tem sido firme em sua pedida para liberar Lucas Paquetá. O valor pedido é de 45 milhões de euros (algo em torno de R$ 281 milhões). As informações são do portal "UOL".

O Rubro-Negro ainda alimenta a possibilidade de conseguir uma redução, apesar da falta de flexibilidade do West Ham. O clube também acredita que caso haja um acordo, Paquetá será liberado imediatamente e não apenas no meio do ano, como era o desejo da equipe inglesa.

O maior trunfo do Flamengo continua sendo a vontade do jogador, que já acertou as bases salariais e que continua pressionando o West Ham por uma liberação para voltar ao futebol brasileiro.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.