Alberto Valentim e Sampaoli discutem na saída do campo
Tudo começou aos 37 minutos do primeiro tempo. Após o Atlético-MG sair atrás e empatar, Cuello fez o que seria o gol da virada. O VAR revisou o lance, e o juiz Murilo Francisco Misson Junior assinalou falta no começo da jogada, anulando o gol.
Ainda durante a revisão, a discussão entre os treinadores aumentou. Quando foi confirmada a decisão, Sampaoli reclamou. Valentim rebateu, dizendo para o argentino voltar para a área técnica.
Na saída para o intervalo, o atleticano voltou a discutir com o treinador adversário. Valentim, então, provocou, fazendo gestos em alusão à altura de Sampaoli, que tem 1,67 m. Ele é 15 centímetros mais baixo que o técnico do América-MG.
A partir disso, o clima esquentou. Seguranças dos dois clubes e agentes privados que trabalhavam no jogo precisaram intervir para tentar controlar a tensa situação à beira do gramado.
O empate manteve o América na liderança do Grupo B. Já o Atlético é o terceiro colocado do Grupo A, atrás do URT e Democrata.
