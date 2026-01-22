Fellipe Bastos deu sugestão a Rayan sobre saída do Vasco - Divulgação / Luísa Melo

Fellipe Bastos nunca escondeu que Juninho Pernambucano era uma de suas principais referências como cobrador de falas. E, no Vasco , ele teve a oportunidade de jogar ao lado do ídolo vascaíno, mas o que poderia ser algo bom teve um resultado ruim com o convívio como companheiro de time.

"Como jogador, ele era um ícone. Sempre sonhei em jogar com ele, imitava as cobranças de falta. Mas, no dia a dia, acabei me decepcionando um pouco", contou Fillipe Bastos em participação no podcast 'Basticast'.



Atualmente comentarista do Sportv, o ex-jogador também opinou sobre a saída de Rayan e não considera o Bournemouth uma boa opção. O jovem atacante de 19 anos já aceitou a proposta do clube inglês, restanto apenas o Vasco aceitar a proposta e finalizar a venda de sua grande promessa.



"Ele tem condição de ir para clubes maiores, como Chelsea, já está pronto para a Europa, para a Premier League, com todas as valências de um bom atacante. E se ficar mais seis meses no futebol brasileiro, tem chance de ser convocado para a Copa do Mundo", avaliou.



Por outro lado, Fellipe Bastos concordou com a saída de Vegetti, liberado para o Cerro Porteño, do Paraguai.



"Foi um jogador importante, ídolo da torcida, apesar de não ter ganhado títulos. Mas é muito caro ter um Vegetti no banco de reservas, ganhando o que ganha. O Vasco pode investir em outros jogadores que entregam o que o treinador quer", disse.