Fellipe Bastos deu sugestão a Rayan sobre saída do VascoDivulgação / Luísa Melo
Ex-Vasco, Fellipe Bastos revela decepção com ídolo Juninho Pernambucano
Agora comentarista, ex-jogador é contra a venda de Rayan e avalia a saída de Vegetti
Vasco não enxerga Hinestroza como substituto de Rayan: 'Semelhante ao Andrés Gomez'
Cruz-Maltino irá em busca de mais um reforço para o ataque
Diniz critica expulsão de Barros em derrota do Vasco para o Flamengo: 'Ridícula'
Técnico ficou insatisfeito com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, no Maracanã
Léo Jardim lamenta derrota do Vasco, mas garante: 'Não tem terra arrasada'
Cruz-Maltino perdeu para o Flamengo por 1 a 0, pelo Carioca
Vasco anuncia compra de Andrés Gómez; veja valor e tempo de contrato
Atacante colombiano estava emprestado e é um dos titulares do time de Fernando Diniz
Vasco finaliza venda de Leandrinho a clube dos Emirados Árabes
Jovem lateral da base não tinha espaço e pediu para deixar o Cruz-Maltino
