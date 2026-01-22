Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 22/01/2026 07:30

Rio - O Vasco acertou a venda de Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra, e no mesmo dia finalizou a contratação de Marino Hinestroza, junto ao Atlético Nacional, da Colômbia. Apesar das negociações simultâneas, o Cruz-Maltino não enxerga o colombiano como um substituto direto do jovem atacante, que irá atuar no futebol britânico.

"O Hinestroza é um jogador com características um pouco parecidas com as do Andrés Gómez, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que estava aqui na base do Palmeiras por dois anos. No ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que ele acabou caindo na chave do Inter. Na janela do meio do ano a gente já tinha tentado o Hinestroza. Acho que é um jogador que tem tudo para vir e nos ajudar", disse Fernando Diniz em coletiva depois da derrota para o Flamengo na última quarta (21).

Além de Hinestroza, o Vasco tem um acordo com Brenner, ex-São Paulo, que estava na Udinese. Com a saída de Rayan, o Cruz-Maltino irá em busca de mais um atleta para o ataque.

"Nesse momento ele ainda faz falta, a gente vai ter que se virar com chegada de outro jogador e, enquanto isso, com aquilo que tem para a gente suprir a ausência do Rayan. Jogando de outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Rayan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador, que é o valor pelo qual o Rayan foi vendido. E acho que ele valia até mais", concluiu.