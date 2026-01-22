Diego Souza ficou na bronca com a arbitragemReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Diego Souza, ex-jogador de Vasco e Flamengo, criticou a arbitragem do Clássico dos Milhões disputado nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O atacante afirmou, em publicação nas redes sociais, que a expulsão de Cauan Barros foi exagerada e acabou favorecendo o Rubro-Negro no confronto.
Leia mais: Endrick 'leva' profissional do Real Madrid para reforçar trabalho físico no Lyon

"Pode me chamar de clubista, mas que convicção para uma expulsão onde, em momento algum, a perna do jogador desce para ser um pisão na panturrilha. Amarelo por fazer a falta fora do lance, ok. Agora, expulsar é muita covardia", disparou.

"Eu vou prezar sempre pela integridade física do atleta porque sei como é ruim um jogador machucado. Agora, expulsão em um lance assim é muita pilantragem a favor de uma equipe que hoje não precisa da ajuda de ninguém. Mesmo assim, essa arbitragem faz a diferença. Parabéns aos envolvidos e f***", completou.

O lance da expulsão ocorreu no início do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. Na ocasião, o volante do Cruz-Maltino acertou uma solada na panturrilha de Carrascal e recebeu o cartão vermelho direto.
Confira: Bom começo de Arbeloa reduz rumores de Klopp no Real Madrid, diz jornal espanhol

Após a expulsão, aos 23 minutos da etapa final, o próprio Carrascal abriu o placar para o Flamengo, sacramentando a vitória rubro-negra.
Com o resultado, Flamengo e Vasco ocupam a terceira colocação de seus respectivos grupos, com quatro pontos cada.