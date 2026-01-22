Diego Souza ficou na bronca com a arbitragem - Reprodução / Instagram

Diego Souza ficou na bronca com a arbitragemReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 16:56

"Pode me chamar de clubista, mas que convicção para uma expulsão onde, em momento algum, a perna do jogador desce para ser um pisão na panturrilha. Amarelo por fazer a falta fora do lance, ok. Agora, expulsar é muita covardia", disparou."Eu vou prezar sempre pela integridade física do atleta porque sei como é ruim um jogador machucado. Agora, expulsão em um lance assim é muita pilantragem a favor de uma equipe que hoje não precisa da ajuda de ninguém. Mesmo assim, essa arbitragem faz a diferença. Parabéns aos envolvidos e f***", completou.O lance da expulsão ocorreu no início do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. Na ocasião, o volante do Cruz-Maltino acertou uma solada na panturrilha de Carrascal e recebeu o cartão vermelho direto.