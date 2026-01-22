Savarino fez 20 gols e deu 19 assistências em 103 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2026 21:27

Rio - Anunciado como reforço do Fluminense , Savarino se despediu do Botafogo nesta quinta-feira (22). Depois de uma longa novela, o meia-atacante assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029. Em publicação nas redes sociais, ele fez questão de ressaltar o carinho pelo Glorioso.

"Hora de me despedir de um clube que mudou a minha vida. Fazer parte do Botafogo foi um orgulho enorme, um sonho virando realidade, difícil de explicar. Desde o primeiro dia me entreguei ao máximo por essa camisa e por essa torcida maravilhosa, e os resultados vieram. Ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 foi mágico, indescritível. É uma honra participar dessa história. Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte da minha caminhada: meus companheiros de time, funcionários e, principalmente, à torcida alvinegra", iniciou o jogador.

"Vou guardar para sempre no meu coração todo o carinho que recebi ao longo desses anos. Serei eternamente grato por todo o amor recebido. Saio de cabeça erguida, orgulhoso por tudo que construí com essa camisa e com a certeza que deixei absolutamente tudo de mim até o último dia pelo clube. Nossos caminhos se separam por agora, mas meu carinho, respeito e admiração pelo Botafogo serão eternos. Sempre levarei a Estrela Solitária no meu peito. Obrigado por tudo", completou.

Savarino chegou ao Botafogo no começo de 2024, quando foi peça-chave nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. No ano passado, porém, viveu uma temporada abaixo do esperado. No total, fez 20 gols e deu 19 assistências em 103 jogos pelo Glorioso.

