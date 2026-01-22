Rio - Wallace Davi está envolvido na negociação do Botafogo com o Fluminense por Savarino, mas mesmo se o Glorioso conseguir se livrar do transfer ban, o jogador não poderá disputar o Campeonato Carioca.
Isso porque o volante já entrou em campo com a camisa tricolor no torneio. Portanto, ele não pode mais ser relacionado por outro clube na competição, de acordo com o Artigo 47 do Regulamento Geral de Competições da Ferj.
"Durante uma competição, os atletas que fizerem parte da relação de jogo de uma partida por uma associação não poderão fazê-lo por outra, para fins de condição de jogo, salvo disposição diversa no REC e o Registro ocorra no prazo de inscrição do REC", diz a regra.
Até agora, o Fluminense contou com Wallace Davi como titular nos dois jogos do Estadual. O time entrou em campo com equipes alternativas, formada por jovens da base e novos reforços.
Já Savarino, que não entrou em campo pelo Glorioso, pode jogar o Fla-Flu do próximo domingo (25), no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.