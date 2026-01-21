Rio - Na estreia de Martín Anselmi, o Botafogo contou com os titulares e superou o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Depois de um início conturbado, o Glorioso manteve as rédeas do confronto e venceu com tranquilidade. O único gol da partida foi marcado por Montoro.
Com o resultado, o Alvinegro passou a somar seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Bangu, sábado (24), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Estadual.
O jogo
Os minutos iniciais não foram nada fáceis para o Botafogo. Em um dos primeiros ataques, o Volta Redonda balançou a rede. PK lançou e Marquinhos tocou para Ygor Catatau abrir o placar. A arbitragem, porém, pegou impedimento no lance. Na sequência, Alex Telles errou na saída e o Tricolor de Aço quase marcou. Léo Linck fez grande defesa e, no rebote, sem ninguém na frente, Marquinhos isolou.
Com o passar do tempo, o Glorioso melhorou e começou a assustar. Mateo Ponte tabelou com Danilo e, cara a cara, chutou para Avelino espalmar. Artur também colocou o goleiro para trabalhar em finalização firme, de fora da área.
Arthur Cabral foi outro que esteve perto de fazer o gol. Alex Telles levantou, Barboza escorou e o centroavante cabeceou para mais uma boa participação do arqueiro adversário.
Na volta do intervalo, o Alvinegro manteve a posse e as rédeas do confronto. Montoro lançou para Arthur Cabral, que bateu e parou em Avelino. Para dar mais gás ao time, Martín Anselmi acionou Jordan Barrera e Santi Rodríguez para as vagas de Artur e Allan, respectivamente.
E as mexidas deram certo. Aos 20 minutos, Santi Rodríguez tocou para Montoro, que limpou a marcação e chutou forte para superar o goleiro. Em seguida, Barboza levou perigo. Matheus Martins e Nathan Fernandes entraram nos lugares de Arthur Cabral e Alex Telles.
Logo depois, Matheus Martins foi no fundo, cruzou e viu Lucas Adell quase marcar contra. Marçal substituiu Newton. Antes do apito final, o Volta Redonda ainda assustou o Botafogo com MV e Ygor Catatau, em finalização desviada por Mateo Ponte.
Botafogo 1x0 Volta Redonda
Data e hora: 21/01/2025, às 19h Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Gols: Montoro, aos 20 min/2ºT (1-0). Cartões amarelos: Barboza, Montoro e Mateo Ponte (BOT); Dener, PK e MV (VOL). Cartões vermelhos: -
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi) Léo Linck; Mateo Ponte, Newton (Marçal) e Barboza; Vitinho, Allan (Santi Rodríguez), Danilo e Alex Telles (Nathan Fernandes); Artur (Jordan Barrera), Montoro e Arthur Cabral (Matheus Martins).
VOLTA REDONDA (Técnico: Rodrigo Santana) Avelino; Wellington Silva (Alan), Rafael Augusto, Bruno Barra e Lucas Adell; Dener (João Valença), Wagninho (Kauã) e PK (Oswaldo Blanco); Marquinhos (Juninho), MV e Ygor Catatau.
