David Ricardo fez dois gols e deu uma assistência em 29 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Agora no Dínamo Moscou, David Ricardo se despede do Botafogo: 'Nos vemos em breve'
Zagueiro foi vendido ao clube russo por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões)
Botafogo conclui transferência de zagueiro para clube russo
David Ricardo, de 23 anos, irá atuar pelo Dínamo Moscou
