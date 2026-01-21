David Ricardo fez dois gols e deu uma assistência em 29 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Anunciado pelo Dínamo Moscou , David Ricardo se despediu do Botafogo nesta quarta-feira (21). O zagueiro foi vendido por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) e assinou vínculo com o clube russo até junho de 2030. Em publicação nas redes sociais, ele exaltou o Glorioso e agradeceu pela oportunidade. Leia mais: Justiça inglesa nega recurso de John Textor contra fundo americano "Chegou o momento de me despedir de um lugar que marcou minha carreira e mudou para sempre minha vida. Vivendo o dia a dia do Botafogo, pude perceber o sentimento inexplicável que é vestir essa camisa. Fui acolhido da melhor maneira possível e cresci não só como jogador, mas como pessoa. Cada treino, cada jogo e cada momento vivido ao lado dos meus companheiros ficarão guardados para sempre na minha memória", escreveu o jogador. "Defender o Botafogo foi uma honra enorme. Quero agradecer de coração a todos que fizeram parte dessa caminhada: meus companheiros, comissão técnica, funcionários, diretoria e cada pessoa que trabalha no dia a dia. Vocês foram essenciais para que essa passagem fosse tão marcante para mim. E, claro, meu muito obrigado à torcida do Fogão, que me acolheu e que sempre esteve presente. Ao Botafogo, todo o meu respeito, carinho e admiração, Obrigado por tudo! Nos vemos em breve", completou. Leia mais: Botafogo monitora situação de Cuiabano, agora no Nottingham Forest Comprado ao Ceará por R$ 11 milhões, David Ricardo chegou ao Botafogo no início do ano passado. Com saídas e lesões, ganhou espaço e deu conta do recado, especialmente sob o comando de Davide Ancelotti. Ao todo, somou dois gols e uma assistência em 29 jogos, 26 como titular. Veja a publicação de David Ricardo



