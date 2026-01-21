David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou - Reprodução/ Instagram

Publicado 21/01/2026 13:04 | Atualizado 21/01/2026 13:26





Rio- Vendido pelo Botafogo, David Ricardo foi anunciado pelo pelo Dínamo Moscou, da Rússia, nesta quarta-feira (21). A venda foi de 6 milhões de euros (R$ 37,44 milhões) fixos. As informações são do jornalista Venê Casagrande.





O acordo com o clube russo prevê também a possibilidade de mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) em metas a serem batidas. David Ricardo assinou contrato de quatro anos, com a possibilidade de mais um.

A negociação chegou a ser paralisada, porque Zenit e CSKA, também da Rússia, sinalizaram interesse em David Ricardo, mas as conversas não evoluíram. O Torino, da Itália, fez ofertas de empréstimo, mas o Botafogo não tinha o interesse neste tipo de negociação.

O zagueiro chegou ao clube carioca no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Na última temporada, o defensor marcou um gol e deu uma assistência em 29 jogos, sendo 26 como titular.

Através das redes sociais, o jogador se despediu do Glorioso.

“Chegou o momento de me despedir de um lugar que marcou minha carreira e mudou para sempre minha vida. Vivendo o dia a dia do Botafogo, pude perceber o sentimento inexplicável que é vestir essa camisa. Fui acolhido da melhor maneira possível e cresci não só como jogador, mas como pessoa", escreveu David.



