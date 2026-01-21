David Ricardo é anunciado pelo Dínamo MoscouReprodução/ Instagram
Homem ateia fogo em estátua de Cristiano Ronaldo: 'Último aviso'
Polícia portuguesa investiga vandalismo e possível ameaça em postagem nas redes sociais
Ex-Botafogo, David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou
Zagueiro, de 23 anos, foi negociado por R$ 37,44 milhões fixos
Vasco fecha a contratação do atacante Hinestroza
Cruz-Maltino acerta com reforço após dar chapéu no Boca Juniors
Vini Jr mostra confiança em renovação com o Real: 'Na hora certa a gente vai acertar'
Atacante, de 25 anos, tem vínculo até junho de 2027
Lista de relacionados do Botafogo conta com o retorno de três lesionados
Glorioso enfrenta o Volta Redonda em primeiro jogo com o elenco principal em 2026
Técnico do West Ham aceita desejo de Paquetá de voltar ao Flamengo
Nuno Espírito Santo não quer perder o jogador, mas compreende vontade dele em retornar ao Brasil, aponta jornalista
