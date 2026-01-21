Bastos pode voltar a jogar pelo Botafogo após quase um anoVítor Silva / Botafogo

As estreias de Martín Anselmi e do elenco principal do Botafogo na temporada também representam o retorno de três jogadores que desfalcaram o elenco em boa parte de 2025. Bastos, Nathan Fernandes e Raul estão na lista de relacionados do Glorioso para o duelo com o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), às 19h, no Nilton Santos, pelo Carioca.
O zagueiro angolano não atua há quase um ano, desde fevereiro de 2025, enquanto o atacante ficou fora de combate a partir de agosto e o goleiro, em setembro.
A tendência é que o trio fique como opção no banco de reservas, por causa do longo tempo de inatividade. Anselmi pretende colocá-los aos poucos, para recuperarem ritmo de jogo.
A provável escalação do Botafogo é: Léo Linck (Neto); Barboza, Newton e Marçal (Bastos); Vitinho (Mateo Ponte), Telles, Danilo e Savarino; Artur Montoro e Arthur Cabral.
Os relacionados do Botafogo

Goleiros: Léo Linck, Neto, Raul;

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho;

Meio-campistas: Allan, Danilo, Montoro, Newton, Santi Rodríguez, Savarino;

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jordan Barrera, Matheus Martins, Nathan Fernandes.