As estreias de Martín Anselmi e do elenco principal do Botafogo na temporada também representam o retorno de três jogadores que desfalcaram o elenco em boa parte de 2025. Bastos, Nathan Fernandes e Raul estão na lista de relacionados do Glorioso para o duelo com o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), às 19h, no Nilton Santos, pelo Carioca.
O zagueiro angolano não atua há quase um ano, desde fevereiro de 2025, enquanto o atacante ficou fora de combate a partir de agosto e o goleiro, em setembro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.