Bastos pode voltar a jogar pelo Botafogo após quase um anoVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2026 12:00



As estreias de Martín Anselmi e do elenco principal do Botafogo na temporada também representam o retorno de três jogadores que desfalcaram o elenco em boa parte de 2025. Bastos, Nathan Fernandes e Raul estão na lista de relacionados do Glorioso para o duelo com o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), às 19h, no Nilton Santos, pelo Carioca

O zagueiro angolano não atua há quase um ano, desde fevereiro de 2025, enquanto o atacante ficou fora de combate a partir de agosto e o goleiro, em setembro.



A tendência é que o trio fique como opção no banco de reservas, por causa do longo tempo de inatividade. Anselmi pretende colocá-los aos poucos, para recuperarem ritmo de jogo.



A provável escalação do Botafogo é: Léo Linck (Neto); Barboza, Newton e Marçal (Bastos); Vitinho (Mateo Ponte), Telles, Danilo e Savarino; Artur Montoro e Arthur Cabral.



Os relacionados do Botafogo

Goleiros: Léo Linck, Neto, Raul;



Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho;



Meio-campistas: Allan, Danilo, Montoro, Newton, Santi Rodríguez, Savarino;



Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jordan Barrera, Matheus Martins, Nathan Fernandes.